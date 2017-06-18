​17 июня глава региона Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном выпуску курсантов Ярославского военного училища противовоздушной обороны Министерства обороны РФ. Врио губернатора поприветствовал выпускников и поздравил их с окончанием обучения.



– Сегодня у вас и ваших близких особый, торжественный день, который вы запомните на всю жизнь. Вы стали офицерами, – сказал, приветствуя выпускников, Дмитрий Миронов. – Вам посчастливилось закончить одно из лучших учебных заведений Министерства обороны России, получить хорошую инженерную и военную подготовку, стать специалистами высокого класса. Современная международная обстановка, изменившиеся приоритеты в сфере национальной безопасности ставят перед Вооруженными Силами страны новые задачи, которые предстоит решать уже вам.



Дмитрий Миронов выразил уверенность, что пройденная школа жизни станет для выпускников хорошим фундаментом для успешной военной карьеры.



Государственная итоговая аттестация в училище проходила с 26 мая по 16 июня. Всего к экзаменам было допущено 103 выпускника. Все они прошли полный курс обучения и выполнили требования учебного плана и программ по семи специальностям. Как отметили в училище, курсанты показали достаточно хороший уровень подготовки в выполнении функциональных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке выпускников. В проект решения Государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации «инженер» внесены все учащиеся.



Диплом с отличием получили 17 выпускников – 5 курсантов нашей страны и 12 иностранных военнослужащих. Подготовлены специалисты для Азербайджанской республики, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, а также Анголы, Вьетнама, Перу и Судана. Два выпускника, также окончившие обучение с отличием, были награждены медалью Министерства обороны РФ «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Миноборроны РФ».



В соответствии с планом распределения выпускников вузов Минобороны на офицерские должности назначены 27 выпускников.



Справка



Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны Министерства обороны РФ основано 15 октября 1951 года. В прошлом году училище отметило 65 годовщину со дня образования. Учебное заведение осуществляет подготовку офицеров зенитных ракетных и радиотехнических частей и подразделений, инженеров автоматизированных систем. Училище готовит специалистов противовоздушной обороны по эксплуатации зенитных, ракетных систем С-300 различных модификаций, С-400, всего парка радиотехнических комплексов и станций радиотехнических войск. И систем управления оперативно-тактического звена подразделений противовоздушной обороны и родов авиации Военно-воздушных сил.



С 2000 года все курсанты принимают участие в тактических учениях с боевой стрельбой в 185 учебном центре боевого применения ВКС, получая практический опыт боевого применения изучаемых образцов вооружения.



Среди выпускников филиала – более 45 генералов, 20 докторов и более 200 кандидатов наук.