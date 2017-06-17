|Поздравляю работников здравоохранения с профессиональным праздником!
Ваш благородный, требующий полной самоотдачи, опыта и знаний труд заслуживает глубокого и искреннего уважения.
Проявляя заботу и внимание, доброту и милосердие, вы помогаете людям сберечь самое дорогое – здоровье и вновь обрести надежду и веру.
Развитие медицины в регионе – приоритетная задача органов власти Ярославской области. Специалисты отрасли содействуют ее модернизации, осваивают современные технологии, обеспечивают ярославцев своевременной и квалифицированной помощью.
За профессионализм и безграничную преданность почетному делу выражаю работникам и ветеранам системы здравоохранения Ярославской области признательность и благодарность.
Желаю вам счастья, благополучия и профессиональных успехов!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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18 Июня, 08:00
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