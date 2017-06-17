​Поздравляю работников здравоохранения с профессиональным праздником!



Ваш благородный, требующий полной самоотдачи, опыта и знаний труд заслуживает глубокого и искреннего уважения.



Проявляя заботу и внимание, доброту и милосердие, вы помогаете людям сберечь самое дорогое – здоровье и вновь обрести надежду и веру.



Развитие медицины в регионе – приоритетная задача органов власти Ярославской области. Специалисты отрасли содействуют ее модернизации, осваивают современные технологии, обеспечивают ярославцев своевременной и квалифицированной помощью.



За профессионализм и безграничную преданность почетному делу выражаю работникам и ветеранам системы здравоохранения Ярославской области признательность и благодарность.



Желаю вам счастья, благополучия и профессиональных успехов!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов