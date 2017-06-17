​Поздравляю работников здравоохранения с профессиональным праздником!

Ваш благородный, требующий  полной самоотдачи, опыта и знаний труд заслуживает глубокого и искреннего уважения.

Проявляя заботу и внимание, доброту и милосердие, вы помогаете людям сберечь самое дорогое – здоровье и вновь обрести надежду и веру.

Развитие медицины в регионе – приоритетная задача органов власти Ярославской области. Специалисты отрасли содействуют ее модернизации, осваивают современные технологии, обеспечивают ярославцев своевременной и квалифицированной помощью.

За профессионализм и безграничную преданность почетному делу выражаю работникам и ветеранам системы здравоохранения Ярославской области признательность и благодарность.

Желаю вам счастья, благополучия и профессиональных успехов!

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

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18 Июня, 08:00
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