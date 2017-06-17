​Ходу реализации проекта комплексной реабилитации озера Неро был посвящен один из вопросов сегодняшнего оперативного совещания у врио губернатора Дмитрия Миронова. Ситуацию, в которой оказался памятник природы, глава региона назвал критической.



– Я прошу внимательно подойти к этому вопросу, поскольку эксперты оценивают состояние озера Неро как критическое. Водоем постепенно умирает: мелеет и зарастает. Положение усугубляет близость изношенного канализационного коллектора, который уже неоднократно сбрасывал стоки в озеро по причине аварийного состояния, – сказал Дмитрий Миронов. – Одним словом, ситуация очень сложная. И если мы сегодня не примем план по спасению, завтра уже памятник природы сохранить не удастся.



Проект «Комплексная экологическая реабилитация озера Неро» включен в региональную программу «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах». Его реализация разделена на несколько этапов. Запланированы работы по расчистке донных отложений Неро, устьевых участков рек, впадающих в озеро (Сара, Ишня, Мазиха, Кучебешь, Пига), и биогенному укреплению берега реки Пиги. Стоимость проекта – более 929 миллионов рублей.



Как доложил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов, работы в рамках первого этапа – по расчистке устьевых участков рек – выполнялись в 2015 – 2016 годах. Однако результаты деятельности подрядчика у органов финансового контроля вызвали много вопросов. Были претензии по составу и объему используемых материалов, а также по протяженности и диаметру уложенных трубопроводов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время работы приостановлены.



Между тем к оценке проектной документации реабилитации озера привлечены представители научного сообщества. Проект был направлен, в частности, в Институт водных проблем РАН и Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. В результате принято решение: дальнейшая реализация проекта требует проведения дополнительных научно-исследовательских работ.



– У нас прошла закупка, заниматься проведением дополнительных научно-исследовательских работ будет Институт озероведения РАН с привлечением Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина, – сообщил Юрий Фирсов. – Продолжить реализацию проекта планируется в 2018 году. Если все пойдет по плану, то завершим работы в конце 2019 – начале 2020 года.



Было отмечено, что мероприятие под особым контролем Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Правительства Ярославской области.



Справка



Самое крупное на территории Ярославской области озеро – Неро – возникло около 150 тысяч лет назад. В соответствии с перечнем особо охраняемых природных территорий регионального значения оно отнесено к памятникам природы.



Работы по изучению озера, его флоры и фауны проводились в течение последних 20 лет различными институтами Ярославской области. В результате проведенных исследований установлено: озеро приблизилось к конечной стадии своего развития – старению и деградации водоема. Это подтверждают такие его характеристики, как низкая прозрачность воды, перенасыщение кислородом в летний период и практически полное отсутствие кислорода в конце ледостава.



Озеро заилено, наличие отмелей затрудняет водообмен. Водоем мелководный, его глубина от 1,5 до 3 метров. Это приводит к сквозному промерзанию зимой, повышению температуры воды в летний период.



Кроме того, в воде зафиксировано возрастание концентраций азота и фосфора, произошло ухудшение подводного светового режима.



Озеро испытывает и серьезную антропогенную нагрузку. Вблизи берега проходит напорный канализационный коллектор. Ввиду его высокого износа регулярны факты прорыва и утечки неочищенных стоков в водоем.



Также зафиксировано вторичное загрязнение Неро вследствие воздействия пестицидов, поступивших с территории сельхозугодий и аккумулировавшихся в донных отложениях озера.