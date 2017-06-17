​Ситуацию на дорогах и меры, принимаемые для снижения смертности в ДТП, обсудили сегодня на оперативном совещании в Правительстве Ярославской области. Врио губернатора Дмитрий Миронов отметил: несмотря на то, что в целом смертность на дорогах региона с каждым годом снижается, проблем еще очень много.



– Проблема чрезвычайно актуальная и требует принятия неотложных мер, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Прежде всего потому, что сейчас время летних каникул. Мы обязаны предусмотреть целый комплекс мероприятий, чтобы максимально уберечь наших детей от травматизма на дорогах. Речь идет о контроле за техническим состоянием, оснащением автобусного парка, организацией перевозок. А к водителям, перевозящим детей, нужно предъявлять повышенные требования.



Как сообщил начальник регионального управления ГИБДД Андрей Сироткин, в последние четыре года в Ярославской области наблюдается снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В 2016 году на дорогах региона в ДТП погибли 220 человек – это на 22,5% меньше, чем в 2012-м. За 5 месяцев этого года в ДТП погиб 51 человек – на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



– Однако при этом стоит отметить рост числа встречных столкновений, – подчеркнул Андрей Сироткин. – В 2016 году доля погибших в таких ДТП составила 47 процентов, что существенно выше, чем в среднем по стране. В текущем году статистика тоже неудовлетворительная.



Значительная часть дорожно-транспортных происшествий в регионе происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог. Так, в 2016 году доля ДТП, связанных с плохими дорогами, составила 37%. По итогам пяти месяцев 2017 года этот показатель составил 49,4%. Основные причины: нарушения зимнего содержания дорог, отсутствие или износ дорожной разметки, повреждения дорожного полотна.



Что касается ДТП с участием общественного транспорта, то в 2016 году по вине водителей автобусов в Ярославской области произошло 61 ДТП – на 33% больше, чем в 2015-м. А за пять месяцев этого года в регионе произошло еще 35 таких ДТП. Львиная доля пришлась на областной центр.



– До 1 сентября все перевозчики, работающие в городе Ярославле, должны привести свои транспортные средства в соответствие с новыми правилами, – сообщил мэр Ярославля Владимир Слепцов. – Это касается как внешнего вида автобусов, так и их работы. Посадку и высадку пассажиров можно будет осуществлять только на остановочных пунктах. Обязательны дресс-код для водителей и наличие у них гарнитуры. Соблюдение требований будем контролировать жестко. За два нарушения будем снимать перевозчика с маршрута.



Отдельно руководитель областного УГИБДД остановился на проблеме управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Только за прошедшие выходные сотрудники ДПС задержали 85 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования. В одном случае для остановки автомобиля пришлось применить оружие. По словам Андрея Сироткина, большую помощь в последние годы оказывает общественность. Например, в 2016 году по сообщениям граждан были задержаны около 200 водителей в состоянии опьянения.



Для стабилизации дорожной обстановки, снижения аварийности и сокращения числа мест концентрации ДТП в область привлечен значительный объем федеральных средств по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». В рамках этого проекта уже в этом году планируется отремонтировать 74 км дорог транспортной агломерации «Ярославская».



Также будет ликвидировано 26 мест концентрации ДТП. Для этого планируется установить 23 светофорных объекта, восстановить 7,7 км линий искусственного освещения, обустроить 700 м барьерных и тросовых ограждений, нанести пластиковую дорожную разметку, заменить знаки «Пешеходный переход» на знаки повышенной яркости, установить дополнительные дорожные знаки, пешеходные ограждения и искусственные неровности.