​За прошедшие выходные, с 16 по 18 июня, правоохранители выявили 85 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 22 правонарушения зафиксировано в Ярославле. Таковы результаты операции «Бахус», проведенной сотрудниками Госавтоинспекции.



Мероприятия, направленные на сокращение количества ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, проходят регулярно. Задачу по снижению этого показателя поставил врио губернатора Дмитрий Миронов на прошедшем на прошлой неделе заседании Правительства. В местах проведения операции выставляются временные дорожные знаки «Контроль», проверке подвергаются водители всех транспортных средств.



В отношении 10 водителей в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Все они ранее уже привлекались к административной ответственности за подобные правонарушения и были лишены водительских прав.



Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.



Справка



В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.