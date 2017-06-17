|Совет регионального Фонда капремонта назначил временно исполняющим обязанности директора Эдуарда Потапова. К исполнению обязанностей он приступает во вторник, 20 июня.
Эдуард Станиславович имеет опыт управленческой работы более 20 лет и 14 лет опыта управления инвестиционно-строительными проектами в Вологде, Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.
Имеет высшее юридическое и инженерное образования, закончил Национальный исследовательский Томский государственный университет, Международный институт менеджмента ЛИНК, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР.
Валерий Лещенко – предыдущий руководитель Фонда покинул свою должность в связи с назначением исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Ярославльводоканал».
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вчера, 19:45
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