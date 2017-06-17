Совет регионального Фонда капремонта назначил временно исполняющим обязанности директора Эдуарда Потапова. К исполнению обязанностей он приступает во вторник, 20 июня.



Эдуард Станиславович имеет опыт управленческой работы более 20 лет и 14 лет опыта управления инвестиционно-строительными проектами в Вологде, Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.



Имеет высшее юридическое и инженерное образования, закончил Национальный исследовательский Томский государственный университет, Международный институт менеджмента ЛИНК, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР.



Валерий Лещенко – предыдущий руководитель Фонда покинул свою должность в связи с назначением исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Ярославльводоканал».