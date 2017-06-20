​Сегодня в Ярославле открывается юбилейный XV Гражданский форум, посвященный вопросам развития социально ориентированных некоммерческих организаций.



Организаторами мероприятия выступили Общественная палата Ярославской области, региональный Ресурсный центр для социально ориентированных некоммерческих организаций и всероссийская партия «Единая Россия».



Планируется, что в работе пленарного заседания, которое станет итоговым мероприятием форума, примут участие врио губернатора области Дмитрий Миронов и секретарь Генерального совета партии, заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Сергей Неверов.



Работу форума откроют четыре тематические дискуссионные площадки, на которых будут подняты вопросы, связанные с поддержкой социально ориентированных НКО и перспективами развития гражданской активности.



Первая площадка под названием «Инфраструктура поддержки НКО» разместиться в главном корпусе ЯрГУ имени Демидова. Ожидается, что основными спикерами станут член Президиума Центральной контрольной комиссии партии, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, директор автономной НО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» Елена Исаева, заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Герман Ветров и другие.



В качестве участников второй площадки «НКО как субъекты оказания услуг в социальной сфере», которая начнет работу в гостинице Юбилейная, заявлены заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, а также представители федеральных министерств и ведомств. Планируется, что собравшиеся обсудят проблемы и перспективы выхода НКО на рынок соцуслуг.



На юридическом факультете ЯрГУ имени Демидова соберутся участники третьей площадки «Участие граждан в социальных проектах на местном уровне». Они обсудят вопросы, связанные с устойчивым развитием сельских территорий, сельском предпринимательстве и механизмах вовлечения граждан в решение местных вопросов. Планируется, что в работе этой секции примут участие председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, а также первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов.



Четвертая секция будет посвящена «Продвижению социальных инициатив». Участники обсудят позитивный опыт реализации проектов при взаимодействии с властью.



Также в рамках форума состоится ярмарка социально-ориентированных некоммерческих организаций региона и церемония награждения победителей регионального конкурса «ГРАЖДАНСКИЙ УСПЕХ». Будут названы победители в таких номинациях, как «Успешная СО НКО Ярославской области 2016 года», «Успешный проект, реализованный из внебюджетных источников» и «Гражданская инициатива».