​О целях, задачах и ожиданиях, связанных с XV Гражданским форумом, который проходит в Ярославле и посвящен вопросам развития социально ориентированных некоммерческих организаций, рассказали сегодня журналистам его участники и организаторы.



– В своем послании Федеральному Собранию Президент России уделял внимание развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, – подчеркнул заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений Ревенко. – Развитие СОНКО – одно из главных направлений работы нашей партии. Социально ориентированные некоммерческие организации – это неравнодушные люди, и партия, взявшая курс на развитие социального общества, намерена таких людей поддерживать.



Ответы на вопрос, что могут сделать для СОНКО государство, партия, бизнес и средства массовой информации, должны, по мнению Евгения Ревенко, стать основным вектором обсуждения на форуме.



Член президиума Центральной контрольной комиссии партии, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин сообщил, что на всех площадках представители СОНКО, несомненно, будут делиться своим опытом, расскажут о сложностях и достижениях, однако основным результатом форума должны стать конкретные действия по итогам обсуждений.



– Самое главное то, что мы сегодня услышим конкретные пожелания, – сказал Дмитрий Вяткин. – И они будут сформулированы в виде предложений об изменениях в действующее законодательство.



Сегодня взаимодействие государства с общественными организациями выходит на новый уровень, считает председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.



– Мы переживаем время, когда меняются сам тип, характер и содержание отношений государства и общества, – отметил Сергей Березкин. – На примере НКО это особенно хорошо видно. НКО получает знаки доверия и становится равноправным партнером государства.



Гражданский форум как место получения обратной связи от местных СОНКО рассматривает директор департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин. Среди основных особенностей СОНКО он выделяет возможность расширения спектра доступных для граждан услуг, привлечения труда добровольцев и благотворительных пожертвований, а также привнесение инноваций в социальную сферу.



Самое важное, по мнению заместителя председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Александра Грибова, что на Гражданском форуме общественные организации получат возможность рассказать о своих проблемах.



– Наша задача – выйти на те болевые точки, которые требуют либо решений органов исполнительной власти, либо изменений законодательства Российской Федерации, – подчеркнул Александр Грибов. – Самое главное, мы сможем определить конкретные практические задачи, которыми поделимся с Правительством России и Государственной Думой РФ.



В заключение Евгений Ревенко сообщил, что по итогам XV Гражданского форума будет сформирована резолюция с конкретными предложениями по дальнейшему развитию и государственной поддержке СОНКО, которая будет направлена в адрес председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.