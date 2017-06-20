​Участию граждан в социальных проектах на местном уровне была посвящена одна из дискуссионных площадок, начавших свою работу в рамках Гражданского форума.



Открывая обсуждение вопроса, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров отметил важность и значимость ярославского мероприятия для решения актуальных проблем всей страны.



– Я очень рад тому, что имею возможность принять участие в форуме, который известен уже давно за пределами Ярославской области, – сказал Дмитрий Азаров. – Я благодарю ярославских коллег за приглашение. То, что здесь происходит, для меня очень важно и интересно. Ярославской области есть о чем рассказать. Здесь активно реализуется программа развития сельских территорий. Не последняя роль в этом процессе отдана самим гражданам. На территории региона действует губернаторский проект инициативного бюджетирования. Как голосовали жители, как отбирались проекты – уверен, эта информация будет интересна многим регионам. Я тоже все, что услышу здесь, заберу в разработку как по партийной линии, так и по направлению государственной деятельности.



О необходимости изучения ярославского опыта развития сельских территорий говорил и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.



– Вначале хотелось бы напомнить собравшимся о тех задачах, которые были поставлены перед всеми нами Президентом страны Владимиром Путиным. Мы должны в течение ближайших нескольких лет обеспечить Россию всем необходимым продовольствием, – заявил Джамбулат Хатуов. – Знаю, что в этом процессе Ярославская область уже сегодня достигла немалого. И не в последнюю очередь благодаря той политике, которую проводят глава региона Дмитрий Миронов и его команда. Надеюсь, что региональная программа, направленная на поддержку сельского хозяйства, станет драйвером развития сельских территорий в вашей области.



Заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов, курирующий работу агропромышленного блока, отметил: все пожелания и предложения, озвученные в ходе работы форума, исполнительной властью региона будут взяты на заметку. Развитие сельского хозяйства – одна из точек роста в разработанной по поручению Дмитрия Миронова стратегии развития региона. Основная цель – обеспечить ярославцев экологически чистыми продуктами. Поставлена задача, в частности, достичь самообеспечения области молочными продуктами на 80%.



– Для нас большая честь и ответственность проводить на территории нашего региона Гражданский форум. Возможность говорить на такие актуальные темы, как развитие сельских территорий, особенно ценна, – сказал Валерий Холодов. – Живет село – живет Россия. В этой емкой фразе на самом деле и суть, и задача агропромышленной политики Правительства Ярославской области.



Отдельно участники встречи поговорили о введении в оборот неиспользуемых сельхозземель. По словам Джамбулата Хатуова, заброшенные земли должны стать доступными для адекватных и желающих работать землепользователей. В Ярославской области, отметили на площадке, это также является одним из приоритетных направлений. В ближайшие годы здесь планируется ввести в оборот 85 тысяч гектаров пахотных земель.



Кроме того, была поднята тема развития такого нового направления, как социальное предпринимательство. Было отмечено, что потенциал этого явления огромен, но до конца не изучен. Также участники дискуссии обсудили механизмы вовлечения граждан в решение вопросов на местном уровне. Разговор шел на примере реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Гостям рассказали о механизмах его выполнения, от сбора заявок и предложений до исполнения мероприятий и контроля за выполненными работами.