​В Ярославской области введена в эксплуатацию Хуадянь-Тенинская ТЭЦ. Запуск парогазового энергоблока мощностью 450 МВт стал крупнейшим за последние годы инвестиционным проектом в области тепловой генерации электроэнергии на всей европейской части России. Участие в запуске ТЭЦ принял врио губернатора Дмитрий Миронов.



– Безусловно, этот совместный российско-китайский проект важен и для страны в целом, и для Ярославской области, – отметил Дмитрий Миронов. – Аналогов в России нет. Запуск Хуадянь-Тенинской ТЭЦ впервые позволяет решить вопрос энергодефицита ярославской энергосистемы. На предприятии используется передовое энергоэффективное и экологичное оборудование. Предполагается, что экономия топлива – природного газа – составит примерно 25 процентов. На треть должны будут снизиться объемы выбросов в атмосферу, что положительно скажется на экологии области.



Глава региона также отметил, что в результате запуска Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославской области появятся новые рабочие места. Наряду с китайскими коллегами на предприятии будут трудиться более 140 ярославских специалистов.



– Данный проект является пилотным инвестиционным проектом в России по созданию и эксплуатации нового источника генерации с участием китайской корпорации «Хуадянь», – отметил генеральный директор корпорации «Хуадянь» Вэнь Шуган. – На сегодняшний день это крупнейший инвестиционный энергетический проект, реализуемый Китаем в России. Более того, проект стал важным достижением в деловом сотрудничестве наших стран. Ввод Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в эксплуатацию станет мощным стимулом для дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Китаем в энергетической отрасли и укрепит дружеские отношения между народами наших стран.



Разработка инвестиционного проекта по строительству и запуску Хуадянь-Тенинской ТЭЦ началась в 2009 году. Меморандум о сотрудничестве был подписан в сентябре 2010 года в рамках визита Президента РФ Дмитрия Медведева в КНР. В 2011 году было зарегистрировано совместное российско-китайское предприятие ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». Его учредителями стали ПАО «ТГК-2» и корпорация «Хуадянь» – одна из пяти китайских национальных унитарных государственных корпораций.



С конца 2016 по июнь 2017 года на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ проводились пусконаладочные работы и индивидуальные испытания основного оборудования блока. Произведен выход блока на номинальную электрическую мощность.



В состав основного оборудования объекта входят две газовые турбины ГТЭ-160 производства Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) с турбогенераторами SGen 5-100А-2P производства «Siemens AG», два котла-утилизатора П-144 производства «ЗиО-Подольск» и паровая турбина LN-150-7,6/0,84 производства Харбинского турбинного завода с турбогенератором QF-150-2.



В качестве основного вида топлива на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ будет использоваться природный газ. Резервирование тепловой мощности установлено от действующей Тенинской водогрейной котельной, имеющей резервное топливное хозяйство, а электрической мощности – от Ярославской энергосистемы, входящей в ОЭС Центра.