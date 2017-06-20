​Дискуссионная площадка «Продвижение социальных инициатив», открывшаяся сегодня в рамках Гражданского форума, объединила кураторов и участников успешных ярославских социальных проектов.



В работе секции приняли участие депутаты Госдумы РФ, члены фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко и Александр Грибов, председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин, а также руководители различных социокультурных проектов.



– Наша задача – поделиться опытом действительно успешных общественных инициатив, завоевавших доверие власти, бизнеса, оказавшихся интересными людям и СМИ, – отметил Александр Грибов. – Необходимо понять, какие именно механизмы реализации использовали их авторы, и научиться применять эти наработки.



Андрей Запруднов, один из координаторов проекта «Бегом по Золотому кольцу», рассказал, как за три года инициатива любителей бега стала успешным туристическим проектом.



Елена Мынова, заместитель главы администрации Брейтовского района, поделилась опытом организации благотворительной акции «Белый цветок». Благодаря мероприятию за 6 лет было собрано более 600 тысяч рублей в помощь нуждающимся жителям района.



Оживленные дискуссии велись на тему несовершенства законодательной базы в части ведения благотворительной деятельности, а также применения новых технологий в процессе привлечения ресурсов.



– Формат просьб к бизнесу в сегодняшних реалиях действительно устарел, – рассказала куратор социокультурных проектов АНКО «Региональное агентство творческих инициатив» Юлия Кривцова. – Поэтому мы предлагаем нашим потенциальным партнерам формат взаимовыгодного сотрудничества, когда компания получает продвижение, социальный пиар.



В целом участники дискуссии отметили, что внимание как бизнеса, так и СМИ к социальным проектам во многом обусловливается их гражданской позицией, социальной ответственностью. Хорошим примером внимательного отношения бизнеса к общественным инициативам стала помощь ведущего мобильного оператора в организации тренировок по адаптивному велоспорту для людей с ограниченными возможностями. О деталях проекта сообщил его автор Михаил Кузнецов. А редактор одной из ярославских радиостанций Людмила Шабуева рассказала, как журналистская инициатива, посвященная сбору средств для одиноких пожилых людей – участников Великой Отечественной войны, стала большой общественной акцией.