​20 июня в КЗЦ «Миллениум» в рамках XV Гражданского форума состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов «Гражданский успех» и «Гражданский проект». Вручил награды председатель Общественной палаты Сергей Березкин.



– Такие конкурсы – один из важных элементов нашей работы, – отметил Сергей Березкин. – Они направлены на поощрение неравнодушных, активных людей, на поддержку гражданских инициатив, работы некоммерческих объединений. Подводя итоги, мы увидели, что результаты их деятельности очень серьезные, действительно наши победители многого добивались. Мы ежегодно будем награждать таких людей.



Конкурс «Гражданский успех» проводится Общественной палатой Ярославской области и региональным департаментом общественных связей уже в третий раз. В числе его основных целей – развитие институтов гражданского общества, поощрение активного участия СОНКО в улучшении социального климата в регионе и решении проблем уязвимых групп населения. В этом году конкурс проводился по трем номинациям, наград были удостоены 12 участников.



11 социально значимых инициатив были признаны лучшими в конкурсе «Гражданский проект». Его организатор – ресурсный центр НКО при поддержке фонда «Перспектива». Конкурс проводится для выявления и общественного признания социально значимых проектов, которые были востребованы в регионе и получили областную известность.



Победители



Конкурс «Гражданский успех»



Номинация «Успешная СОНКО Ярославской области»:



– ярославская региональная общественная организация «Единый молодежный союз» (руководитель – Бетнева Юлия Владимировна);



– автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр для НКО и гражданских инициатив Ярославской области» (руководитель – Исаева Елена Александровна);



– общественная организация лиц, пострадавших от радиационных катастроф, «Союз-Чернобыль» города Рыбинска Ярославской области (руководитель – Мышкарев Александр Владимирович);



– автономная некоммерческая организация «Содействие развитию территориального общественного самоуправления города Углича» (руководитель – Семин Павел Иванович);



– ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» (руководитель – Жужнева Наталья Леонидовна);



– рыбинская городская общественная организация по противодействию распространению наркомании и алкоголизма «Трезвый город» (руководитель – Варюхин Александр Александрович);



– ярославская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (руководитель – Фролов Александр Юрьевич);



– ярославская областная общественная благотворительная организация «Комитет мира и согласия» (руководитель – Резанова Асия Мухамедовна).



Номинация «Успешный проект, реализованный из внебюджетных источников»:



– проект «Школа юного болельщика» (автономная некоммерческая организация «Клуб юного футбольного болельщика», руководитель – Катынсус Валерий Васильевич);



– историко-краеведческий проект «Ярославль – древний город» (ярославская областная молодежная общественная организация «Общественная молодежная палата Ярославской области», руководитель – Тимофеев Артем Александрович);



– проект «Усовершенствование образования инвалидов в области компьютерной грамотности» (отделение ярославской областной организации Всероссийского общества инвалидов Тутаевского муниципального округа, руководитель – Косовичева Ольга Николаевна).



Номинация «Гражданская инициатива»:



– межрегиональный фестиваль авторской песни и поэзии «Созвучие» (Макарова Наталия Дмитриевна – хранитель музейных предметов отдела музейно-выставочной деятельности МУК «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности»).



Конкурс «Гражданский проект»:



– «Школа юного болельщика» (руководитель проекта – Катынсус Валерий Васильевич);



– проект «По вехам истории» (руководитель – Кузнечихина Фирдаус Минсуровна);



– инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Я – на коне! Командный приз» (руководитель – Смурыгина Светлана Валентиновна);



– создание музея основателей города Гаврилов-Яма и градообразующего предприятия «Гаврилов-Ямская мануфактура» купцов первой гильдии Локаловых (руководитель – Смирнова Ирина Леонидовна);



– проект «Улучшение экологической ситуации на водных объектах Брейтовского района Ярославской области» (руководитель – Радченко Дмитрий Валерьевич);



– конкурс «Снежная крепость» (руководитель – Крюкова Надежда Сергеевна);



– жилищное просвещение граждан «Школа домового актива» (руководитель – Семин Павел Иванович);



– историко-краеведческий журнал «Углече поле» (руководитель – Суслов Алексей Юрьевич);



– проект «Действие» (руководитель – Глухарева Анна Вячеславовна);



– межрегиональный фестиваль авторской песни и поэзии «Созвучие» (руководитель – Макарова Наталия Дмитриевна);



– мультимедийная усадьба «Этно-Кузня» (руководитель – Кузнецов Дмитрий Станиславович).