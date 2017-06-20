​Одна из дискуссионных площадок Гражданского форума, открывшегося сегодня в Ярославле, была посвящена инфраструктуре поддержки некоммерческих организаций. В частности, речь шла о финансовом стимулировании субъектов РФ. Также на встрече были подняты вопросы формирования института развития НКО как значимого элемента инфраструктуры развития некоммерческого сектора экономики. Участники обсудили увеличение сроков предоставления грантов Президента.



– С 1 января в развитии некоммерческого сектора произошли изменения. На предыдущем этапе с процессом внедрения грантов и премий сложно было разобраться, возникало множество вопросов. Но сейчас эта процедура предельно понятна. Разработана модель предоставления грантов на федеральном и региональном уровнях, – сказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.



По итогам дискуссии был сделан ряд выводов. Участники встречи решили, что необходимо сохранить на региональном уровне объем финансирования программ поддержки социально ориентированных НКО в 2017 – 2018 и последующих годах. Кроме того, они сошлись во мнении, что требуется развивать ресурсные центры в регионе и расширять перечень видов поддержки существующих здесь НКО.



– Некоммерческие организации помогают развитию гражданского общества в стране. Общественная работа на сегодняшний день очень востребована. В связи с этим Президент страны Владимир Путин предложил сделать равноправное партнерство некоммерческих организаций и государственных учреждений. В этом случае будет возможно предоставить более широкий спектр социальных услуг. Это и поддержка инвалидов, пожилых людей и многодетных семей. Также в этот перечень планируется добавить поддержку межнациональных отношений, – сказал заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Герман Ветров.