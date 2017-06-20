​20 июня в КЗЦ «Миллениум» состоялось пленарное заседание в рамках открывшегося XV Гражданского форума. Участие в нем приняли врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, секретарь Генерального совета партии, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Неверов и председатель Ярославской общественной палаты Сергей Березкин.



Открывая заседание, Сергей Неверов обратился к участникам и гостям форума от имени председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Он зачитал приветственную телеграмму. В ней говорилось, в частности, о формировании в настоящее время нового этапа во взаимоотношениях государства и некоммерческого сектора. Так, в целях помощи гражданским активистам создана целая система финансовой поддержки в виде грантов и субсидий, корректируется законодательство.



Как заметил в своем выступлении Дмитрий Миронов, форум призван решить чрезвычайно важную задачу. Его участники должны обнаружить барьеры на пути развития взаимоотношений между некоммерческими объединениями и властью и разработать меры по их устранению.



– Наша главная цель – стать надежными партнерами. Услышать друг друга и предложить эффективный инструмент решения социально значимых проблем для блага граждан, – сказал Дмитрий Миронов. – Гражданское общество сегодня активно развивается. Все больше некоммерческих организаций выходит на рынок предоставления социальных услуг. Для того чтобы закрепить эту положительную динамику, Президент страны принял решение о формировании особых условий, в которых НКО смогут честно конкурировать с государством и коммерческими структурами в этом вопросе.



Дмитрий Миронов сообщил участникам форума, что эффективность и действенность механизма решения социально значимых проблем при активном участии граждан успешно опробована на практике при реализации проекта «Решаем вместе». По такому же принципу в области разрабатывался и стратегия «10 точек роста».



– Вовлечение граждан и социально ориентированных организаций, лидеров гражданского общества в процесс выработки и принятия решений – это современный, востребованный жизнью подход к работе, – добавил Дмитрий Миронов. – Этот принцип мы намерены использовать и в дальнейшем.



Глава региона выразил уверенность, что на дискуссионных площадках участникам удалось обменяться предложениями и выработать идеи, реализация которых в перспективе снимет барьеры для развития некоммерческих организаций.



Сергей Неверов особенно отметил участие федеральных и региональных представителей исполнительной власти в обсуждении насущных проблем.



– Важно, что представители НКО не просто собираются и обсуждают свои проблемы, а делают это с привлечением представителей органов исполнительной власти, – заметил Сергей Неверов. – Ведь вопросы, связанные с социальной сферой, требуют серьезного внимания и выверенных решений. Они касаются наших граждан. И вовлечение НКО в соцсферу стало одной из ключевых задач социального развития. И мы видим, что уровень их услуг зачастую не хуже, чем тот, что оказывают в госучреждениях.



Высокий уровень услуг, оказываемых ярославскими НКО, отметил и Сергей Березкин. По его словам, сам факт проведения в Ярославле такого форума говорит о том, что социально ориентированные организации региона готовы к работе, к росту и конструктивному взаимодействию.



Сергей Неверов сообщил также, что наиболее интересные и актуальные предложения и идеи, прозвучавшие сегодня на дискуссионных площадках, включены в проект резолюции форума.



– В проекте резолюции форума отражен целый набор предложений и идей. Я обещаю, что мы обязательно обсудим их с председателем Правительства и председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым и учтем в дальнейшей работе, – добавил Сергей Неверов.