|Тему «НКО как субъекты оказания услуг в социальной сфере» обсудили 20 июня на одной из площадок XV Гражданского форума.
Проблемы создания благоприятной среды для развития социально ориентированных некоммерческих организаций затронул в своем выступлении Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
– Мы понимаем, что необходимо создать предпосылки, чтобы НКО почувствовали себя нужными и востребованными, – подчеркнул Алексей Вовченко. – И в этой сфере у нас есть ряд предложений. Скажу, что мы даже рассматривали возможность создания государственного проекта по развитию НКО. Важным видится такой момент, как поддержка НКО-стартапов. Ведь сейчас, чтобы выйти на рынок, необходимо иметь за собой определенную историю, зарекомендовать себя. Мы думаем над тем, как поддержать и тех, кто только начинает этот путь.
В вопросе развития инфраструктуры для НКО одной их важных на настоящий момент остается тема законодательного определения понятий «инфраструктура» и «ресурсный центр». Заместитель министра рассказал о том, что в министерстве поднимается вопрос о более эффективном использовании уже существующих площадей различных социальных учреждений, однако он требует тщательной законодательной проработки.
О возможностях продвижения СОНКО, укрепления их позиций в общественном сознании были говорил директор Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Артем Шадрин.
– У нас в стране действует более 140 тысяч некоммерческих организаций и почти 3,5 миллиона человек, связанных с ними, – сообщил он. – Сейчас мы работаем над двумя важными механизмами. Это механизмы стимулирования спроса, чтобы люди были заинтересованы в услугах НКО, и механизмы стимулирования предложения. В любом случае важно обеспечить качество, надежность и стабильность оказания услуг.
Также Андрей Шадрин отметил ряд ограничений, которые иногда создают сложности для развития НКО в регионах. Он подчеркнул, что в ряде субъектов Федерации ставки людей ничтожно малы, а субсидии, выделяемые некоммерческим организациям, имеют годовой горизонт.
Отдельно Артем Шадрин рассказал о мерах по повышению устойчивости ресурсных центров для НКО в регионах.
О том, как в Ярославской области ведется работа в сфере помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, рассказал первый заместитель председателя регионального Правительства Виктор Костин.
– В нашей области ведется большая работа по оказанию услуг НКО, задействованных в социальной сфере, – сказал Виктор Костин. – Мы помогаем тем, кто хочет войти в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могут оказывать свои услуги вместе с государством. Среди прочих, с кем нужно работать, отмечу НКО, помогающие детям и людям с ограниченными возможностями. Конечно, есть проблемы с правовой базой. Далеко не все в этом плане зависит от нас, но специально для этого сегодня здесь присутствуют федеральные депутаты, которые выслушают гражданских активистов и затем примут соответствующие поправки в законодательство.
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