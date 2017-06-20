​Актуальные вопросы реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок обсудили сегодня в Правительстве области на совещании с муниципальными районами, проходившем в режиме видеоконференции.



Основными стали вопросы своевременной адаптации к изменяющимся требованиям к планированию и проведению закупок, а также повышение качества закупочной деятельности муниципальных заказчиков.



– Регулярное взаимодействие и тщательное внимание к деталям, приведет нас к 100% работоспособности системы закупок в муниципальных образованиях и позволит обеспечить эффективное взаимодействие, – отметил директор департамента государственного заказа Ярославской области Андрей Афонин.



Также на совещании подвели итоги муниципальных закупок за первые пять месяцев текущего года.



Наиболее крупные среди муниципальных образований области по количеству и стоимости заключенных контрактов стали Ярославль – 299 контрактов на общую стоимость 922,83 млн. руб., Рыбинск – 71 контракт на общую стоимость 327,68 млн. руб. и Ростовский муниципальный район – 107 контрактов на общую стоимость 139,13 млн. руб.



Экономия средств по результатам заключенных контрактов с января по апрель 2017 года составила по муниципальным закупкам 128,10 млн. руб. (8,0%). Для сравнения по государственным закупкам экономия составила 376,54 млн. руб. (12,4%).



За истекший период было проведено 9 заседаний комиссии по оценке обоснованности и обеспечения эффективности организации крупных закупок (свыше 5 млн руб.), на которых рассмотрено 104 заявки заказчиков.