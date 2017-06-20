С 8 по 14 июля в Ярославской области состоится ХII Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи». Мероприятие пройдет при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и Мэрии города Ярославля.



Каждый год организатор фестиваля – Общенациональная программа «В кругу семьи» – выбирает новый город и готовит в нем уникальную конкурсную, культурную и деловую программу.



На торжественную церемонию открытия кинофестиваля, которая состоится 8 июля в театре драмы имени Ф. Волкова, приглашены звёзды российского театра и кино, среди которых: Федор Добронравов, Станислав Любшин, Сергей Шакуров, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова; Ирина Старшенбаум, Георгий Дронов, Агния Дитковските, Ольга Будина, Ольга Кабо, Сергей Никоненко, Дмитрий Назаров, Артур Смольянинов, Филипп Рейнхардт и др.



– Специально для кинолюбителей были отобраны лучшие фильмы из 14 стран мира, повествующие о любви, семье, преодолении трудностей, детских мечтах и жизненных перипетиях, – рассказал президент кинофестиваля «В кругу семьи» Александр Ковтунец.



Кинокартины, вместе с представителями съемочных групп, актерами и режиссерами, приедут в Ярославль из Германии и Чехии, Нидерландов и Италии, Турции и Бразилии, Южной Кореи и Израиля, Аргентины и других стран.



Главная цель кинофестиваля – подарить людям возможность приятно провести время вместе с семьей за просмотром правильных, добрых детских и семейных фильмов.



Конкурсные кинопоказы пройдут в Ярославле с 9 по 12 июля в кинотеатре «Киномакс» ТРЦ «Аура» с 11:00 до 21:30 (детское кино с 11:00 до 13:00; семейное кино с 15:00 до 21:30). Вход свободный.



Кинофестиваль «В кругу семьи» подарит праздник не только ярославцам, но и жителям области. Запланированы ежедневные кинопоказы и творческие встречи с любимыми актёрами театра и кино в 9 городах Ярославской области: Рыбинске, Ростове Великом, Данилове, Мышкине, Тутаеве, Угличе, Переславль-Залесском, Пошехонье и Некрасовском.



Справка



Международный кинофестиваль «В кругу семьи» традиционно представляет лучшее мировое кино для семейного и детского просмотра. Основная цель кинофестиваля направлена на укрепление традиционных семейных ценностей – любви и верности в браке, воспитания детей.



Международные кинофестивали «В кругу семьи» с успехом были проведены в Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Калуге, Новосибирске и других городах России. В разное время гостями фестиваля стали российские и зарубежные звезды: О.Мути, М. Плачидо, Д. Мацуев, Ф. Добронравов, Ю. Башмет, С. Любшин, С. Шакуров, О. Кабо, Г. Куценко, Е. Гусева, Д. Харатьян и многие другие.



Презентация кинофестиваля «В кругу семьи» состоялась на Каннском кинофестивале во Франции, на «Берлинале» в Германии и на фестивале «Шелковый путь» в Китае.