​Врио губернатора Дмитрий Миронов встретился с первым заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым. Стороны обсудили состояние агропромышленного комплекса в Ярославской области и планы по введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.



– Сельское хозяйство – одно из основных направлений развития экономики Ярославской области. По итогам первого квартала этого года производство сельхозпродукции в регионе выросло почти на 7 процентов. Это хороший показатель. И особенно важно, что жители области имеют возможность приобрести продукцию местных производителей в крупных торговых сетях. Это серьезная поддержка и для самих фермеров, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Одна из ключевых наших задач в АПК – введение в оборот неиспользуемых сельхозземель. В Ярославской области 720 тысяч гектаров пахотных земель, но около половины из них не используется. Мы должны в корне переломить эту ситуацию. В ближайшие годы мы планируем ввести в оборот 85 тысяч гектаров. Окажем поддержку инвесторам, готовым помогать региону в решении этой задачи.



Дмитрий Миронов также рассказал первому замминистра о ходе проведения посевной кампании в регионе. На сегодняшний день площадь сева яровых культур в области превышает 48 га. Это почти на 4% выше прогнозного плана и на 1,3% выше уровня прошлого года.



– Благодаря своевременным мерам господдержки в регионах наблюдается активный рост сельхозпроизводства, Ярославская область является этому подтверждением, – отметил Джамбулат Хатуов. – Сохранению и увеличению показателей в АПК будет способствовать формирование стратегии развития сельского хозяйства, в разработке которой примут участие федеральный и региональный центры.



По словам первого замминистра, федеральный центр готов поддерживать инициативы Ярославской области по развитию производства льна и проектов в сфере аквакультуры. Также перспективными Джамбулат Хатуов назвал новые проекты по созданию картофельного кластера, современных тепличных и животноводческих хозяйств.



В ближайшее время в Ярославской области пройдет очередное заседание Губернаторского совета, посвященное развитию сельского хозяйства в регионе. Также в Ярославской области планируется провести выездное заседание коллегии Минсельхоза России под председательством министра Александра Ткачева. По ее итогам будут синхронизированы федеральные и региональные усилия по развитию аграрной политики на ближайшую перспективу.