Сегодня у памятника-монумента «Вечный огонь» в Ярославле зажгутся свечи. Жители города примут участие во всероссийской акции «Свеча памяти».

Мероприятие, посвященное погибшим в годы Великой Отечественной войны, начнется в 21.30. Накануне Дня памяти и скорби вместе со всей страной ярославцы зажгут свечи и минутой молчания почтут память не вернувшихся с войны.

76 лет назад в ночь на 22 июня началась одна из самых кровопролитных и жестоких войн в истории нашего государства, унесшая жизни миллионов человек. Ежегодно вся страна преклоняется перед подвигом советских воинов и вспоминает всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе и умерших в тылу от голода и лишений.

Желающих принять участие в акции организаторы просят заполнить специальную гугл-форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepssJkPT_fCgIeFNOwYd_mia0Q0fmxMUWmas_wIO_-KG9kLg/viewform?c=0&w=1

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