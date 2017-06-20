​В Ярославской области в этом году к началу летнего сезона шла подготовка 25 официальных мест купания и 9 пляжей на территории детских оздоровительных учреждений.



– Ход подготовки, а также меры, принимаемые на муниципальном уровне по обеспечению безопасности населения перед началом купального сезона, в постоянном режиме мониторились в рамках работы областной КЧС, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Особое внимание уделялось своевременности проведения анализов воды, организации обследования дна и оснащению спасательными средствами. Информирование населения по данному вопросу – один из главных инструментов обеспечения безопасности.



По состоянию на 21 июня 15 областных пляжей на данный момент не прошли комиссионную проверку по причинам несоответствия по микробиологическим показателям воды или невыполнения необходимых требований по обеспечению безопасности на воде.



Места для купания на территории Ярославской области в 2017 году »