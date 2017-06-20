|В Ярославской области в этом году к началу летнего сезона шла подготовка 25 официальных мест купания и 9 пляжей на территории детских оздоровительных учреждений.
– Ход подготовки, а также меры, принимаемые на муниципальном уровне по обеспечению безопасности населения перед началом купального сезона, в постоянном режиме мониторились в рамках работы областной КЧС, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Особое внимание уделялось своевременности проведения анализов воды, организации обследования дна и оснащению спасательными средствами. Информирование населения по данному вопросу – один из главных инструментов обеспечения безопасности.
По состоянию на 21 июня 15 областных пляжей на данный момент не прошли комиссионную проверку по причинам несоответствия по микробиологическим показателям воды или невыполнения необходимых требований по обеспечению безопасности на воде.
Места для купания на территории Ярославской области в 2017 году »
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:15
8 просмотров
2017.06.21 Ярославль станет федеральной площадкой для обсуждения проблем бизнеса2017.06.21 Ярославль присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти»2017.06.21 Минсельхоз России готов поддерживать инициативы региона по развитию производства льна и аквакультуры2017.06.20 В Ярославле пройдет ХII Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи»2017.06.20 На совещании по вопросам реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок подвели итоги за пять месяцев