​22 – 23 июня в Ярославле впервые соберутся более 300 представителей бизнеса, общественных объединений и властных структур из разных регионов России. В областном центре при поддержке Правительства региона пройдет сразу несколько мероприятий федерального уровня: Всероссийское совещание по вопросам ведения предпринимательской деятельности, V Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей и расширенное заседание Совета регионов общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».



Участниками Всероссийского совещания станут уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент «Опоры России» Александр Калинин, председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, представители регионального Правительства, мэрии Ярославля, предприятий и общественных организаций, депутаты Ярославской областной Думы, члены «Опоры России», уполномоченные по защите прав предпринимателей из разных субъектов РФ.



В рамках совещания будут обсуждаться системные проблемы, актуальные для российского бизнеса, в том числе вопросы взаимодействия местных товаропроизводителей с федеральными торговыми сетями, качество работы судебной системы, проблемы предпринимателей в ЖКХ, строительстве и ряде других отраслей.



Также запланирована встреча Бориса Титова и Александра Калинина с главой региона Дмитрием Мироновым. Ее темой станут возможности совместной работы по развитию предпринимательства на территории Ярославской области.



– Наша работа по улучшению делового климата региона отмечена на федеральном уровне, и Ярославль выбран в качестве площадки для проведения всероссийского мероприятия, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – В Ярославской области малый и средний бизнес дает четверть ВРП и оказывает серьезное влияние на формирование экономики региона и обеспечение стабильности на рынке труда. Именно поэтому в стратегии развития региона акцентирована задача развития малого и среднего предпринимательства. Приоритетами работы, проводимой инвестблоком Правительства региона в этом направлении, являются расширение объемов сбыта продукции предприятий МСП и повышение их технологического уровня за счет вовлечения в процессы кооперации с крупными высокотехнологичными предприятиями. Это, безусловно, залог успешной деятельности малого и среднего бизнеса на перспективу.



Завершит официальные мероприятия ХIV всероссийский туристический слет предпринимателей «Содружество», который пройдет с 23 по 25 июня в Некрасовском районе Ярославской области.