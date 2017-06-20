​Решение о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности по арендной плате и неустойки на общую сумму 190 тыс. рублей вынесено арбитражным судом Ярославской области в отношении двоих арендаторов расположенных в Угличском и Тутаевском районах лесных участков.



– Претензионную работу с должниками мы ведем постоянно, – пояснил директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – На сайте департамента ведем реестр недобросовестных арендаторов, которые допускают нарушения по оплате аренды. Это первое решение суда о расторжении договоров с должниками. Оно принято судом с учетом неоднократных просрочек внесения арендатором платежей по договору аренды и наличием вынесенных ранее судебных решений о взыскании задолженности и неустойки за просрочку внесения арендной платы.



Департамент продолжает работу по взысканию с недоимщиков задолженности по внесению платы за использование лесов. Не внесшие арендную плату в установленный срок более двух раз после расторжения договора аренды включаются в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений и не могут претендовать в дальнейшем на предоставление лесных участков в аренду.



Кроме того, что неоднократное нарушение сроков внесения арендных платежей является самостоятельным основанием для досрочного расторжения договора аренды, данная практика расторжения договоров аренды с должниками через суд будет стимулировать арендаторов к своевременному исполнению обязательств по внесению платы за использование лесов.