|Решение о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности по арендной плате и неустойки на общую сумму 190 тыс. рублей вынесено арбитражным судом Ярославской области в отношении двоих арендаторов расположенных в Угличском и Тутаевском районах лесных участков.
– Претензионную работу с должниками мы ведем постоянно, – пояснил директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – На сайте департамента ведем реестр недобросовестных арендаторов, которые допускают нарушения по оплате аренды. Это первое решение суда о расторжении договоров с должниками. Оно принято судом с учетом неоднократных просрочек внесения арендатором платежей по договору аренды и наличием вынесенных ранее судебных решений о взыскании задолженности и неустойки за просрочку внесения арендной платы.
Департамент продолжает работу по взысканию с недоимщиков задолженности по внесению платы за использование лесов. Не внесшие арендную плату в установленный срок более двух раз после расторжения договора аренды включаются в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений и не могут претендовать в дальнейшем на предоставление лесных участков в аренду.
Кроме того, что неоднократное нарушение сроков внесения арендных платежей является самостоятельным основанием для досрочного расторжения договора аренды, данная практика расторжения договоров аренды с должниками через суд будет стимулировать арендаторов к своевременному исполнению обязательств по внесению платы за использование лесов.
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вчера, 19:45
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