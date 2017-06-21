​21 июня, накануне Дня памяти и скорби, ярославцы приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Мероприятие прошло в областном центре возле памятника-монумента «Вечный огонь». Среди собравшихся – представители органов исполнительной власти области, мэрии Ярославля, общественных организаций, жители и гости города.



– Сегодня, накануне одной из самых печальных дат в истории нашей Родины, мы собрались, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны, – сказал заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков. – Все меньше остается тех, кто может рассказать о страшных военных годах. И тем важнее сохранить память о боли, горе и потерях, о миллионах погибших, о разрушенных городах и деревнях, обо всех 1418 днях и ночах самой кровавой и жестокой в истории Отечества войны. Нет такой семьи в России, которую не затронула бы эта война. Всероссийская акция «Свеча памяти» объединила всю страну: в память о павших на полях сражений, замученных в концлагерях, умерших на оккупированных территориях, не вынесших голода и лишений в тылу в этот день во всех городах Российской Федерации зажигаются свечи. Мы, наши дети, внуки и правнуки никогда не забудем подвига тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.



Акция, посвященная погибшим в годы Великой Отечественной войны, началась в 22 часа. Всем пришедшим почтить память павших раздали свечи. Для собравшихся была подготовлена творческая программа, прозвучали стихи о войне и песни военных лет.



Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением к Вечному огню цветов и зажженных свечей.