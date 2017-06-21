​21 июня в преддверии Всероссийского Дня выпускника Президент России Владимир Путин встретился с учителями – наставниками выпускных классов.



Во встрече, которая прошла в Кремле, приняли участие классные руководители, ученики которых показали высокие результаты в ходе проведения итоговой аттестации, а также отличились во время подготовки и проведения внеурочных мероприятий.



Среди них была и представительница Ярославской области – учитель физики Угличского лицея Вера Игнатьева. В этом году она выпускает как классный руководитель 5 медалистов. Ее ученики ежегодно занимают призовые места в районных и областных олимпиадах.



Владимир Путин поздравил присутствующих с окончанием учебного года и выразил надежду, что их ученики используют по максимуму знания, полученные в школе.



– Сегодня много появляется новых методик, интересных и эффективных способов обучения. Внедряются новые технологии. Это, конечно, накладывает отпечаток на вашу текущую работу и на результаты, – сказал Владимир Путин. – Знаю, что вы все состоявшиеся, успешные преподаватели. Среди ваших воспитанников есть и медалисты, и победители различных олимпиад. Но кроме чисто профессионального успеха, есть и другая составляющая вашей работы - воспитательная. Так вот, пусть ваши ученики используют по максимуму все знания, которые были получены в школе, и те фундаментальные принципы отношения к жизни, которые вы наверняка старались им донести.



В ходе общения с главой государства учителя рассказали не только об особенностях образовательного процесса в старшей школе, но и о воспитательной работе, направленной на формирование нравственных качеств подростков. Также участники встречи обсудили возможности общеобразовательных учреждений в профессиональной ориентации школьников.



Справка



Игнатьева Вера Юрьевна работает в Угличском физико-математическом лицее в должности учителя физики с 2009 года. Она регулярно представляет опыт своей работы на всероссийском, региональном и муниципальном уровнях.



Ее достижения: «Учитель года России – 2013», I место (муниципальный этап), «Учитель года России – 2013», лауреат (III место, региональный этап), победитель педагогической олимпиады на Селигере-2013 в номинации "Открытая школа", III место олимпиады РГПУ им. А.И. Герцена на Селигере-2014 в номинации "Педагог", I место в Общероссийском рейтинге школьных сайтов в категории "Персональный сайт" (2015).



Награждена Грамотой Управления образования Администрации Угличского муниципального района, Почетной грамотой Департамента образования Ярославской области.



Фото: http://www.kremlin.ru