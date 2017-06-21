​23 – 25 июня в Ярославской области пройдет XIV всероссийский туристический слет предпринимателей «Содружество». Мероприятие организовано при поддержке Правительства Ярославской области, мэрии Ярославля, администраций муниципальных образований, общероссийской общественной организации «Опора России» и других общественных объединений.



Ежегодный турслет «Содружество» проводится в регионе с 2004 года. Традиционно палаточный лагерь для предпринимателей и их семей располагается на живописном берегу Волги в Некрасовском районе.



Участников мероприятия ждут спортивные командные состязания, детская площадка с аниматорами, концертно-развлекательная программа, а также деловая программа для предпринимателей. Кроме того, в этом году для участников и гостей слета организаторы приготовили сюрпризы – фейерверк и массовый десант парашютистов с флагами Российской Федерации и Ярославской области.



– Турслет позволяет не просто выявить самых спортивных и креативных предпринимателей, но и сплотить предпринимательское сообщество, расширить круг общения, возможно, завязать деловые контакты, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев.



Многолетними участниками слета являются команды предпринимателей не только из различных муниципальных образований Ярославской области, но и из Москвы, Московской области, Вологды, Владимира, Иванова, Костромы и даже Архангельской области. Число гостей увеличивается ежегодно: в 2016 году участниками турслета стали более 2000 человек. При этом были установлены дружеские и деловые контакты между представителями 15 регионов России. Традиционно в мероприятии принимает участие и команда Корпорации развития МСП (Ярославский бизнес-инкубатор).



– Ярославская область имеет большой потенциал для развития делового и корпоративного туризма, что подтверждает растущая популярность ежегодного турслета «Содружество», – считает директор департамента туризма Юлия Рыбакова.