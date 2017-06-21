|22 июня глава региона Дмитрий Миронов принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.
Участники официальной делегации, в которую вошли председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, представители областных и городских властей, ветеранских и общественных организаций, побывали на воинском мемориальном кладбище. Они возложили цветы и венки к монументу «Вечная память» и почтили память погибших минутой молчания. Также посетили братское захоронение 1941 – 1945 годов, памятник жертвам блокадного Ленинграда и расположенный у Музея боевой славы памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову.
Затем участники мероприятия прибыли в сквер 950-летия Ярославля. Здесь они возложили цветы к мемориалу сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга, и к памятнику Маршалу Советского Союза Федору Толбухину.
Завершились мероприятия у памятника-монумента «Вечный огонь». Здесь прозвучал гимн Российской Федерации. Рота почетного караула Ярославского территориального гарнизона прошла торжественным маршем.
Памятные акции прошли в Ярославле также накануне Дня памяти и скорби. 21 июня ярославцы присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». Поздним вечером в память о погибших у Вечного огня были зажжены сотни свечей. А ровно в 4 утра здесь состоялась акция «Набат войны».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:30
13 просмотров
2017.06.22 В Ярославской области пройдет турслет предпринимателей2017.06.22 Педагог из Угличского лицея Вера Игнатьева приняла участие во встрече главы государства Владимира Путина с учителями 2017.06.22 Обращение врио губернатора Дмитрия Миронова в связи с Днем памяти и скорби2017.06.22 В память о павших в Великой Отечественной войне ярославцы зажгли свечи у Вечного огня2017.06.21 С должниками по внесению платы за использование лесов решением суда расторгаются договоры аренды