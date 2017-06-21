​22 июня глава региона Дмитрий Миронов принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.



Участники официальной делегации, в которую вошли председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, представители областных и городских властей, ветеранских и общественных организаций, побывали на воинском мемориальном кладбище. Они возложили цветы и венки к монументу «Вечная память» и почтили память погибших минутой молчания. Также посетили братское захоронение 1941 – 1945 годов, памятник жертвам блокадного Ленинграда и расположенный у Музея боевой славы памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову.



Затем участники мероприятия прибыли в сквер 950-летия Ярославля. Здесь они возложили цветы к мемориалу сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга, и к памятнику Маршалу Советского Союза Федору Толбухину.



Завершились мероприятия у памятника-монумента «Вечный огонь». Здесь прозвучал гимн Российской Федерации. Рота почетного караула Ярославского территориального гарнизона прошла торжественным маршем.



Памятные акции прошли в Ярославле также накануне Дня памяти и скорби. 21 июня ярославцы присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». Поздним вечером в память о погибших у Вечного огня были зажжены сотни свечей. А ровно в 4 утра здесь состоялась акция «Набат войны».