​Жители Ярославской области приглашаются для участия в конкурсе проектов физических лиц, направленных на реализацию общественно-гражданских инициатив, для предоставления грантов из областного бюджета. Об этом сообщила начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями и национально-культурными общественными объединениями регионального департамента общественных связей Наталия Пустовалова.

Гранты предоставляются на безвозмездной основе по результатам конкурсного отбора. Его участниками могут стать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Ярославской области не менее 3 лет. Каждый претендент имеет право направить на конкурс одну заявку.

– Этот конкурс проводится с 2016 года, – рассказала  Наталия Пустовалова. – В прошлом году активные граждане реализовали семь проектов. Например, в Тутаевском районе был благоустроен парк у Покровского храма по проекту «Что нам стоит парк построить», В Мышкинском районе была издана книга «Бессмертный полк» об участниках Великой отечественной войны – жителях района. В этом году по итогам конкурса могут быть реализованы 20 проектов. Предоставление грантов – это один из механизмов взаимодействия власти и общества, который позволяет поддержать инициативы граждан.

Конкурсный отбор будет проходить по пяти номинациям: «Эко-Ярославия – 2017», «Территория равных возможностей», «Наш дом», «Серебряный возраст» (для инициативных пожилых людей) и «Активное поколение» (для представителей молодежи, участвующих в общественной жизни поселения, города, региона).

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 12 июля, и уже к концу месяца будут подведены его итоги, по результатам которых с победителями заключат договоры.

Общий объем финансирования из областного бюджета составляет 1 миллион рублей, максимальный размер запрашиваемого гранта не должен превышать 50 тысяч рублей.

У соискателей не должно быть задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы РФ и государственными внебюджетными фондами, ограничения прав на распоряжение денежными средствами, находящимися на их счетах в кредитных организациях, на день объявления конкурсного отбора. К участию допускаются граждане, в течение последних трех лет не получавшие аналогичный грант и не имеющие фактов нарушения порядка предоставления грантов.

Также обязательным является соответствие заявителя категориям участников конкурсного отбора, а соответствие объема испрашиваемого гранта, срока и территориальных границ реализации проекта – установленным департаментом требованиям.

Проект должен быть реализован в срок от одного до трех месяцев и завершиться не позднее 31 декабря.

Заявки на конкурсный отбор можно подать в департамент общественных связей непосредственно или почтовым отправлением. Документы необходимо представить по адресу: 150000, Ярославль, Советская пл., 3, каб. 138. График работы: понедельник – четверг – с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (перерыв – с 12.00 до 12.48).

Справка

Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с порядком проведения отбора заявок физических лиц для предоставления из областного бюджета грантов на реализацию общественно-гражданских инициатив в рамках исполнения региональной программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2016 – 2020 годы, утвержденным постановлением Правительства области от 28.04.2016 №513-п.

Информация для заявителей размещена на странице: http://www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/news.aspx?newsID=161

Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки заявок: (4852) 401-241, 401-474, 401-398, 401-065.

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