​Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.



Глава региона поздравил Бориса Титова с назначением на новый пятилетний срок на пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал накануне.



В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы развития предпринимательства в Ярославской области. Врио губернатора отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений работы областного Правительства.



– Основные задачи государственной поддержки бизнеса мы видим в формировании благоприятного предпринимательского климата, – рассказал Дмитрий Миронов. – Малым и средним предприятиям предоставляется комплексная финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка. Мы снимаем административные барьеры, максимально сокращаем сроки получения разрешительной документации. Особое внимание – процедурам по подключению к инженерным сетям и выдаче разрешений на строительство.



В целом за счет средств регионального и федерального бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ярославской области в 2016 году было направлено 360 миллионов рублей. Государственную поддержку получили 677 субъектов, сохранено более 7 тысяч рабочих мест.



Созданы и успешно действуют «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства», промышленный парк «Мастер», Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, Региональный центр инжиниринга, Региональный экспортный центр. В трех моногородах – Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме – будут созданы территории с особым налоговым режимом.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что Правительство области возлагает надежду на малый бизнес в сфере развития индустрии туризма.



– Действительно, в Ярославской области многое делается для поддержки бизнеса, - сказал Борис Титов. – Видел ту активность, которую ваша делегация проявляла на Петербургском международном экономическом форуме. Считаю, что сегодня у региона очень большие перспективы. Вы сказали, в частности, о туризме. Во время недавних праздников я имел возможность побывать в Ярославле. Красивее города на Верхней Волге я не видел. Серьезные вложения сделаны в инфраструктуру, в восстановление исторического наследия, парков. Это создает огромное притяжение для туристов.



Президент «Опоры России» Александр Калинин также отметил работу Ярославской области по подключению к инженерным сетям.



– Важно, что в области системно взялись за подключение к газораспределительным сетям. Регионов, которые так подходят к работе с «Газпромом», газораспределительными организациями и предпринимателями – единицы, – сказал Александр Калинин.



Сегодня в Ярославле проходит совместное пленарное заседание членов Совета регионов Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» с региональными Уполномоченными по защите прав предпринимателей, промышленниками и активом общественных организаций предпринимателей в Ярославской области. Участниками совещания стали порядка 300 человек из всех регионов России. Выработанные по итогу законодательные инициативы будут направлены в Государственную Думу РФ.