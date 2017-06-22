​22 июня подписано партнерское соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Ярославского моторного завода «Автодизель» «Группы ГАЗ» с главным волейбольным клубом области – ВК «Ярославич».

Торжественная церемония с участием генерального директора Ярославского моторного завода «Автодизель» «Группы ГАЗ» Андрея Матюшина, руководителей и игроков волейбольного клуба «Ярославич», директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александра Сорокина, депутатов облдумы и представителей мэрии города состоялась на территории современного производства средних рядных двигателей ЯМЗ-530 в Заволжском районе Ярославля.

Александр Сорокин подчеркнул, что роль Ярославского моторного завода в жизни области уникальна – это предприятие с огромной историей, которое сегодня развивается и совершенствуется, обеспечивая рабочие места и способствуя экономическому росту региона, а также отметил важность поддержки спорта со стороны ЯМЗ.

– Все мы жители нашего прекрасного древнего города, устремленного в будущее.  И очень хорошо, что у нас есть такие формы сотрудничества между производством и спортом, – сказал Александр Сорокин. – Команда «Ярославич» – это тоже наше будущее. Основа клуба – это детская школа «Ярославича» и молодежная команда, это наши мальчишки, часть из которых уйдет в спорт высших достижений, а часть пойдет работать на производства. Я очень рад, что сегодня состоялось подписание этого соглашения, и хотел бы пожелать успехов команде «Ярославич» и заводу «Автодизель» – каждому в своем и, конечно же, общих успехов!

Андрей Матюшин обратил внимание на социальную значимость сотрудничества со спортивным клубом, воспитывающим настоящих звезд российского волейбола.

– ПАО «Автодизель» по праву считается одним из градообразующих промышленных предприятий Ярославля, ведет активную инвестиционную политику, непосредственно участвует в формировании регионального и муниципального бюджетов и по мере возможности стремится расширять свою миссию в социально-экономическом развитии региона, – подчеркнул Андрей Матюшин. – Вместе с командой Правительства области мы реализуем важные проекты, получая серьезную поддержку наших начинаний. И мы хотим не только получать, но и отдавать, больше участвовать в общественной, волонтерской и спортивной жизни региона, активно ее развивать и поддерживать.

Партнерство волейбольного клуба «Ярославич» с Ярославским моторным заводом предполагает комплексный характер, в нем предусмотрены значимые мероприятия для сотрудников завода с участием игроков клуба: мастер-классы для детей и взрослых, помощь в проведении корпоративных турниров по волейболу, встречи игроков с сотрудниками и их участие в социальных и волонтерских мероприятиях.

Напомним, развитие массового спорта и спорта высших достижений стало одним из главных приоритетов, определенных в стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста», которая была представлена врио губернатора Дмитрием Мироновым в марте этого года.

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