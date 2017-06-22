С сегодняшнего дня по поручению главы региона Дмитрия Миронова полигон твердых бытовых отходов, расположенный у деревни Красное в Переславском районе, закрыт.



– По поручению главы региона с сегодняшнего дня полигон уже не работает, – сообщил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – За последние годы он доставил жителям района немало неприятностей. Здесь не соблюдались нормы укладки отходов, его территория разрослась практически в два раза, регулярно случались возгорания, стоял неприятный запах. В ближайшее время нам предстоит разработать проект по рекультивации. На первом этапе необходимо будет отсыпать лицевую часть полигона грунтом.



Решение вопроса с закрытием полигона сдвинулось только после вмешательства Дмитрия Миронова. О проблемной мусорной свалке он узнал от местных жителей во время своей рабочей поездки в Переславль в начале этого года. Люди пожаловались главе региона на переполненную свалку, рассказали о проблемах, которые она доставляет. Врио губернатора дал поручение проработать вопрос закрытия полигона в кратчайшие сроки.



Как подчеркнул на сегодняшнем брифинге и. о. мэра города Переславля-Залесского Владимир Волков, без помощи областных властей многолетнюю проблему было бы не решить.



– Это историческое событие не только для переславцев, но и для всей Ярославской области, – сказал Владимир Волков. – Около 60 лет это место стихийно и неорганизованно засыпалось мусором. С помощью областного Правительства было принято важное решение: полигон должен быть закрыт.



Владимир Волков также пояснил, что с закрытием свалки работа на ней не останавливается. Здесь продолжает функционировать пост охраны, ведется видеонаблюдение, осуществляется регулярный визуальный контроль для мониторинга ситуации. Все эти меры необходимы для того, чтобы избежать несанкционированного завоза мусора.



По словам Андрея Лукашова, все отходы, образующиеся на территории Переславля и Переславского района, будут перенаправляться на лицензированные свалки, расположенные в Ростовском и Угличском районах, а также в Подмосковье.



Уже в следующем году в регионе должна заработать новая система сбора и утилизации твердых бытовых отходов. В настоящее время готовится конкурс по выбору регионального оператора.



Справка



Полигон ТБО, обслуживающий жителей Переславля-Залесского и Переславского района, располагается в 1,18 километра от деревни Красной.



Площадь земельного участка – 4,9 га. Фактически занятая полигоном площадь составляет 6,2 га.



Заполненность полигона, по приблизительным оценкам, 98 – 99 процентов.