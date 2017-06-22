​27 июня в Ярославле пройдет первый региональный форум «Ярославский Управдом». Мероприятие организовано Правительством области с целью вовлечения активных граждан в процесс взаимодействия с органами власти для более оперативного решения проблем ЖКХ.



– По поручению врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, до конца этого года во всех районах и городских округах Ярославской области состоятся встречи жителей с представителями власти и управляющими компаниями, организованные в формате форума, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко. – На наш взгляд, подобная форма работы – один из наиболее эффективных способов взаимодействия между жителями многоквартирных домов, управляющими и ресурсоснабжающими компаниями и местной администрацией, позволяющий добиться соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.



Директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов отметил, что существующие в этой отрасли проблемы необходимо решать в открытом диалоге всех заинтересованных сторон.



– Участие небезразличных к своей собственности граждан в форумах «Ярославский Управдом» позволит собственникам получить ответы на наболевшие вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами, повышением качества жилищно-коммунальных услуг, организацией и проведением капитального ремонта, а также позволит достичь открытости и прозрачности в работе управляющих компаний, – подчеркнул Андрей Лукашов.



Для участия в форумах в обязательном порядке будут привлекаться представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, управляющих компаний и регионального фонда капитального ремонта МКД.



– Перед началом каждого форума запланировано посещение представителями Правительства и подведомственными структурами проблемных объектов жилищно-коммунального хозяйства региона, – рассказала директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елена Скоробогатова. – В рамках проведения форума каждый желающий сможет задать свой вопрос, узнать пути решения коммунальных проблем. Прямой диалог с жителями области, а также помощь и разъяснения органов исполнительной власти должны помочь сформировать у граждан психологию собственника – не только своей квартиры, но и общего имущества, что значит – нести ответственность за его судьбу.



График проведения выездных мероприятий форума «Ярославский Управдом» будет размещен на сайтах Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и Департамента государственного жилищного надзора Ярославской области.



Первый форум «Ярославский Управдом» пройдет в здании ЦНТИ



по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, 2А. Регистрация участников – с 17.15 до 17.55. Начало форума – в 18.00.