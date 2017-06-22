​22 июня в Ярославле в Ринг Премьер отеле прошло всероссийское совещание по вопросам предпринимательской деятельности с участием Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и президента общественной организации «Опоры России» Александра Калинина. В мероприятии приняли участие также председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, его заместитель Максим Авдеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Альфир Бакиров, а также представители предприятий и общественных организаций из десятков регионов страны. Всего более 340 человек.



– Не зря мы выбрали Ярославль. Город, как и вся Ярославская область, сегодня делает серьезные шаги в направлении развития малого и среднего бизнеса, – заявил Борис Титов. – Мы все видели, какая большая активность была у ярославской делегации в Санкт-Петербурге во время проведения международного экономического форума. У вашего региона огромные перспективы.



Как отметил Дмитрий Степаненко, Правительство области сегодня нацелено на создание условий для динамичного развития малого и среднего бизнеса. В этих целях предпринимательскому сообществу оказывается вся необходимая поддержка.



– В Ярославской области малый и средний бизнес дает четверть валового регионального продукта и оказывает серьезное влияние на формирование экономики области, а также на обеспечение стабильности на рынке труда, – сообщил Дмитрий Степаненко. – В ЦФО мы регулярно занимаем неплохие места по объему оборота и количеству малых предприятий.



Он также добавил, что основной принцип проведения подобных совещаний – взаимодействие бизнеса и власти в формате открытого диалога. Дмитрий Степаненко напомнил, что в апреле 2017 года в Ярославле прошло всероссийское совещание по вопросам защиты прав предпринимателей под руководством Генерального прокурора России Юрия Чайки. Тогда же состоялась встреча Министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова с представителями бизнеса. Обсуждалась реформа надзорной деятельности.



Александр Калинин отметил: очевидно, что регион начинает полную перезагрузку в общении с бизнесом.



– Ярославский регион, с нашей точки зрения, сегодня очень динамично развивается. И не в последнюю очередь, благодаря отношениям власти и бизнеса, – сказал Александр Калинин. – И в целом, страна находится в, так называемой, полосе стабилизации. Но, конечно, все мы хотим более серьезного экономического роста. Это позволит увеличить заработную плату людям, у регионов будет больше денег на благоустройство – качественные детсады, школы. Но для этого бизнес должен начать инвестировать. Создавать конкретные производства, экспортировать продукцию.



Участники совещания обсудили вопросы, актуальные не только для нашего региона, но и страны в целом. Речь шла об осуществлении контрольно-надзорной деятельности, подготовке высококвалифицированных кадров, сотрудничестве местных производителей с крупными торговыми сетями, проблемах организации грузовых и пассажирских перевозок, тарифах на энергоресурсы для промышленных предприятий.



Было отмечено, что доля объёма оборота малых и средних предприятий в общем объёме оборота организаций и предприятий области составляет 32 процента, доля занятых в малом бизнесе - 20 процентов. В течение следующих трех лет в регионе должно появиться более 1700 новых малых и средних предприятий. Общий прирост оборота к 2025 году должен составлять не менее 38 миллиардов рублей.



– Безусловно, проблемы у малого и среднего бизнеса сегодня есть. Они связаны и с федеральными конъюнктурными трендами, и с внутрирегиональными механизмами. Но мы держим ситуацию под контролем и помогаем предпринимателям постепенно выстраивать эффективную работу, – отметил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев. – Главной нашей задачей в рамках реализации Стратегии «10 точек роста» является создание условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Это и формирование благоприятного предпринимательского климата, устранение нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, расширение доступа малого предпринимательства к финансовым ресурсам и госзакупкам, системном развитии инфраструктуры для предоставления предприятиям комплексной помощи.



Именно поэтому, заметили на встрече, в Стратегии развития Ярославской области важная роль в укреплении и развитии экономики отведена малому и среднему бизнесу. В числе приоритетных направлений – развитие механизмов внутренней и межрегиональной кооперации, улучшение условий кредитования малого и среднего бизнеса, развитие экспортного потенциала организаций, повышение эффективности и качества прохождения процедур, связанных с осуществлением бизнеса.