22 июня врио губернатора Дмитрий Миронов побывал на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел», где принял участие в церемонии спуска на воду противодиверсионного катера «Грачонок».



– Сегодня на воду сойдёт противодиверсионный катер «Грачонок», завершающий серию судов, построенных по заказу Министерства обороны РФ. Такие катера̀ уже несут службу на Северном флоте России в составе отряда по борьбе с подводными диверсионными силами, – сказал во время торжественной церемонии Дмитрий Миронов. – Я знаю, что военные моряки отмечают высокую эффективность и надежность построенных вами катеров. А это значит, что сотрудничество завода с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами будет продолжено.



Судно предназначено для борьбы с диверсионно-террористическими силами, а также для оказания содействия Пограничной службе ФСБ России при решении задач охраны и защиты государственной границы России. Оно уже четвертое в предназначенной для военно-морского флота России серии, и, возможно, как отметил генеральный директор завода Олег Белков, не последнее.



– В настоящее время нам удалось начать переговоры о возможном строительстве еще четырех таких «грачат» для охраны Крымского моста, – сообщил Олег Белков. – Я надеюсь, предприятие выиграет этот конкурс, и мы сможем продолжить серию этих кораблей. Спасибо конструкторам, строителям и всем принимавшим участие в работе.



Глава региона отметил тот вклад, который вносит завод в выполнение поставленных Президентом страны задач.



– Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить Российскую армию и флот современным оружием к 2020 году на 80%, – отметил Дмитрий Миронов. – И вы сегодня вносите существенный вклад в выполнение этой задачи.



Судостроительный завод «Вымпел» сегодня – производитель не только военных морских судов. Расширяется линейка продукции для гражданских заказчиков. Возобновлено производство пассажирских судов на подводных крыльях типа «Комета». Ведется модернизация производства.



Все это, по словам главы региона, характеризует его как одно из ведущих предприятий области. А это значит, что оно может рассчитывать на поддержку. Ведь развитие промышленности – одно из ключевых направлений разработанной по поручению Дмитрия Миронова стратегии социально-экономического развития области на ближайшие годы.



В завершение Дмитрий Миронов поблагодарил судостроителей за добросовестный труд. После проведения ряда испытаний катер отправится нести службу на Северном флоте.



Справка



АО «Судостроительный завод «Вымпел» специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.



С момента основания в 1930 году на предприятии выпущено свыше 30 тысяч кораблей различных типов. За последние 40 лет более 1800 катеров было поставлено в 29 стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.



В настоящее время завод серийно производит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции.



Первый в серии «Грачонок» спущен на воду в 7 июня 2016 года. Второй - 22 июля 2016 года. Третий – в апреле 2017 года.



Водоизмещение "Грачонка" – 139 тонн, длина – 31 метр, ширина – 7,4 метра, осадка – 1,85 метра. Скорость – 23 узла. В арсенале катера – морская тумбовая пулеметная установка МТПУ калибра 14,5 мм, противодиверсионные гранатометы ДП-65 и ДП-64, а также переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла».