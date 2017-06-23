Законопроект, позволяющий ускорить сроки возобновления строительства проблемных объектов, внес на рассмотрение в Ярославскую областную Думу врио губернатора Дмитрий Миронов.



Документ предполагает внесение изменений в закон «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Ярославской области и чьи права нарушены». Этот закон устанавливает меры поддержки пострадавших участников долевого строительства. В числе таких мер – бесплатное предоставление обманутым дольщикам в собственность жилых помещений в многоквартирных домах в рамках реализации на территории Ярославской области масштабных инвестиционных проектов.



Одним из вариантов реализации этих инвестпроектов является завершение строительства проблемного объекта с соблюдением условий, установленных частью 4 статьи 5 данного закона. Для этого дольщикам необходимо создать жилищный строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, который является собственником проблемного объекта, а затем заключить с инвестором соглашение об условиях завершения строительства проблемного объекта.



Внесенный главой региона закон предлагает исключить условие о необходимости наличия проблемного объекта в собственности жилищного строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного пострадавшими участниками долевого строительства. Это позволит ускорить сроки возобновления строительства проблемного объекта, поскольку оформление права собственности соответствующего кооператива требует значительных временных и финансовых затрат на проведение кадастровых работ, постановку объекта на кадастровый учет, а также государственную регистрацию права на объект незавершенного строительства.