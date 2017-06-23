​Делегация Ярославской области, возглавляемая заместителем председателя регионального Правительства Романом Колесовым, приняла участие в семинаре по реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», который 22 – 23 июня прошел в Министерстве экономического развития РФ в Москве. Участие в мероприятии приняли представители субъектов Федерации, профильных министерств и ведомств.



Под председательством заместителя министра экономического развития Российской Федерации Саввы Шипова участники семинара обсудили ход реализации приоритетных проектов «Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности», «Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности», «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований», «Автоматизация контрольно-надзорной деятельности».



– Основная цель реформы – сократить ущерб для жизни и здоровья наших граждан, защитить их экономические интересы, одновременно обеспечив качественную надзорную функцию, – рассказал Роман Колесов. – В Ярославской области, которая является пилотным регионом, приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» внедряется с конца прошлого года. Уже многое сделано для совершенствования системы контрольно-надзорной деятельности. По поручению главы региона Дмитрия Миронова создана межведомственная группа по реализации реформы контрольно-надзорных органов как инструмента, позволяющего обобщить лучшие практики и провести реформирование оптимально и эффективно.



Также Роман Колесов сообщил, что в регионе начали действовать так называемые надзорные каникулы для малого бизнеса. Вступил в силу запрет на истребование у организаций документов, которые орган надзора может запрашивать сам в рамках межведомственного взаимодействия. Создана система защиты бизнеса от проверок на основе необоснованных и анонимных жалоб, закреплена обязанность органов надзора публиковать на своих сайтах обязательные требования и регулярный анализ правоприменительной практики.