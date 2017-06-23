​23 июня в Легкоатлетическом манеже Ярославля состоялась областная летняя спортивная олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья «Виктория».



Спортивное мероприятие прошло уже в пятый раз. В этом году олимпиада проводилась в два этапа: на муниципальном уровне ребята состязались в мае. Второй этап, региональный, состоялся сегодня в областном центре. В легкоатлетический манеж приехали 80 детей из 16 муниципальных образований региона. Возраст участников – от 9 до 16 лет.



– Сегодня на этих соревнованиях не будет проигравших, – сказал, приветствуя собравшихся, директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Сорокин. – Все вы уже победители: чтобы попасть на эту олимпиаду, надо было очень много трудиться, тренироваться. Главным итогом этого дня для каждого из вас должны стать радость от занятий спортом и позитивный настрой!



Индивидуальные виды спорта составляют большую часть программы олимпиады. Ребята соревновались в беге, прыжках в длину, стрельбе из лазерной винтовки, боулинге и армрестлинге. Командные виды на «Виктории» были представлены эстафетой.



– Это мероприятие очень важно не только для самих участников, но и для их родителей и тренеров, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Нам бы очень хотелось, чтобы каждый сегодня почувствовал себя победителем.



Мероприятие организовано в рамках реализации областной целевой программы «Семья и дети Ярославии».