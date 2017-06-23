​Подведены итоги опроса, связанного с выбором музыки для нового пешеходного светомузыкального фонтана на площади Юности. Работы в рамках комплексного благоустройства одного из самых популярных мест отдыха горожан, организованы по инициативе главы региона Дмитрия Миронова.



– Опрос, касающийся музыкального сопровождения нового фонтана, был организован на сайте Правительства области и в социальных сетях, – рассказал главный архитектор области Михаил Кудряшов. – В результате люди отдали предпочтение классике. Затем департаментом культуры была собрана экспертная группа. Она составила трек-лист. Он включает 12 мелодий. Это классические произведения Глинки, Чайковского, Дунаевского, Хачатуряна и других известных композиторов.



Михаил Кудряшов особо отметил, что со специалистами был отдельно проработан вопрос направления звуковых волн. Это было сделано для комфорта жителей жилых домов, расположенных рядом с площадью.



Световое музыкальное шоу жители города и гости смогут увидеть дважды в день в вечернее время. Фонтан будет отвечать самым современным требованиям. Диаметр конструкции составит 18 метров, высота струй будет достигать 7 метров.



Старая фонтанная группа, построенная в 1983 году, уже демонтирована. По заключению специалистов, она не соответствовала нормам безопасности, большая часть форсунок не работала. На ее месте появится газон.



Работы по комплексному благоустройству площади Юности планируется завершить в августе.



– При реализации проекта будут учтены пожелания общественности по благоустройству площади, – добавил Михаил Кудряшов. – Площадь будет оформлена в новом цвете, свете, покрытии. Здесь появятся детский городок, малые архитектурные формы, будут установлены лавочки, уличная мебель, обустроены клумбы.



Финансирование проекта осуществляется за счет средств Фонда содействия развитию Ярославля.