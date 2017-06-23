|Подведены итоги опроса, связанного с выбором музыки для нового пешеходного светомузыкального фонтана на площади Юности. Работы в рамках комплексного благоустройства одного из самых популярных мест отдыха горожан, организованы по инициативе главы региона Дмитрия Миронова.
– Опрос, касающийся музыкального сопровождения нового фонтана, был организован на сайте Правительства области и в социальных сетях, – рассказал главный архитектор области Михаил Кудряшов. – В результате люди отдали предпочтение классике. Затем департаментом культуры была собрана экспертная группа. Она составила трек-лист. Он включает 12 мелодий. Это классические произведения Глинки, Чайковского, Дунаевского, Хачатуряна и других известных композиторов.
Михаил Кудряшов особо отметил, что со специалистами был отдельно проработан вопрос направления звуковых волн. Это было сделано для комфорта жителей жилых домов, расположенных рядом с площадью.
Световое музыкальное шоу жители города и гости смогут увидеть дважды в день в вечернее время. Фонтан будет отвечать самым современным требованиям. Диаметр конструкции составит 18 метров, высота струй будет достигать 7 метров.
Старая фонтанная группа, построенная в 1983 году, уже демонтирована. По заключению специалистов, она не соответствовала нормам безопасности, большая часть форсунок не работала. На ее месте появится газон.
Работы по комплексному благоустройству площади Юности планируется завершить в августе.
– При реализации проекта будут учтены пожелания общественности по благоустройству площади, – добавил Михаил Кудряшов. – Площадь будет оформлена в новом цвете, свете, покрытии. Здесь появятся детский городок, малые архитектурные формы, будут установлены лавочки, уличная мебель, обустроены клумбы.
Финансирование проекта осуществляется за счет средств Фонда содействия развитию Ярославля.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:00
16 просмотров
2017.06.23 Многодетная семья Кудряшовых отметила новоселье2017.06.23 В Ярославле прошел спортивный фестиваль «Кудо против наркотиков» 2017.06.23 Глава региона принял участие в заседании Оргкомитета по подготовке Всероссийского форума«Будущие интеллектуальные лидеры России»2017.06.23 В регионе проходит операция «Вместе против наркотиков»2017.06.23 В Ярославле прошла спортивная олимпиада для детей с ограниченными возможностями