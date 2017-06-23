​С 16 по 25 июня в Ярославской области проходит комплексная оперативно-профилактическая операция «Вместе против наркотиков». Сотрудники УМВД России по Ярославской области проверяют места, в которых, по оперативным данным, могут находиться лица, употребляющие наркотические средства и психотропные вещества. В круглосуточном режиме полицейские принимают и обрабатывают информацию, поступающую к ним из оперативных источников и от бдительных граждан.



В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних, а также выявления несовершеннолетних лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, сотрудники полиции проверяют места массового пребывания несовершеннолетних, жилой сектор, объекты транспорта, учреждения торговли и досуговые учреждения. Проводится работа по выявлению взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств и психотропных веществ.



Кроме того, для относящихся к группе риска категорий граждан организована профилактическая разъяснительная работа.



Напомним, на заседании областной антинаркотической комиссии, состоявшейся 30 мая, первый заместитель председателя регионального Правительства Виктор Костин поставил задачу – усилить антинаркотическую работу в регионе и организовать проведение направленных на это мероприятий.



– Все, что связано с работой по выявлению незаконного оборота наркотиков, по медицинской и социальной реабилитации, всегда будет для нас находиться в числе приоритетных вопросов, – отметил Виктор Костин. – От наших совместных усилий, от нашего взаимодействия будет зависеть общий успех в решении проблем, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков.



Департаментом образования Ярославской области разработан алгоритм профилактических действий руководителей и специалистов образовательных учреждений в ситуациях, когда учащийся обоснованно подозревается в потреблении наркотических средств, а также в случаях, когда имеется информация о возможном совершении противоправных действий. На систематической основе проводится работа по профилактике потребления психоактивных веществ не только с детьми и подростками, но и с родителями.



Также в рамках операции «Вместе против наркотиков» УМВД России по Ярославской области совместно с телеканалом «Первый Ярославский» подготовлен видеоролик по профилактике наркомании. В видеоролике даны инструкции о том, как поступить, в случае если вы заметили, что неизвестные лица осуществляют так называемые «закладки» наркотических средств или пытаются их забрать. В такой ситуации необходимо сразу же сообщить в полицию.



Любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях анонимности сообщить об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного телефона 102), а также по телефону доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.