​23 июня в Москве под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Беглова состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению «Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России». Участие в мероприятии принял врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.



Инициированный распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» будет проводится в Ярославле уже в пятый раз с 1 по 4 сентября.



– Форум-2017, с рабочим названием «ПроеКТОриЯ», посвящен одному из самых острых вопросов, волнующих старшеклассников и их родителей – выбору будущей профессии, – отметил в ходе заседания Дмитрий Миронов. – Как показала жизнь, для многих ребят Форум становится своеобразным трапмплином, поскольку в его работе традиционно принимают участие ведущие вузы, корпорации и предприятия страны. Насыщенная программа Форума, включающая различные форматы: лекции, мастер классы, работу в лабораториях на инновационном оборудовании, поможет ребятам сориентироваться, найти достойное применение своим талантам, и сделать правильный выбор будущей профессии.



Напомним, что участниками Форума являются мотивированные на достижения и учебу школьники, имеющие достижения в области научно-технического творчества и естественных наук, обладатели патентов и авторов изобретений, а также педагоги-наставники, подготовившие будущую просвещенную элиту страны.



Планируется, что в Ярославле соберутся около 600 талантливых ребят, которые примут участие в решении сложных и интересных инженерных и предпринимательских кейсов, предоставляемых ведущими российскими промышленными компаниями, малыми инновационными предприятиями, стартапами и вузами – партнерами Форума.



В рамках Форума предполагается работа в лабораториях на современном и инновационном оборудовании; открытые уроки профориентации; видеомосты («сетевая лаборатория») с региональными проектными группами и сверстниками из регионов; лекции и мастер-классы ведущих ученых, молодых предпринимателей, инновационных разработчиков, тренеров и коучеров по работе над проектами; тренинги от лучших специалистов научного и инженерного дела.



Местом проведения Форума в 2017 году, как и в предыдущие годы, станет универсальный культурно-развлекательный комплекс «Арена-2000. Локомотив».



Площадка «Арены» позволит организовать интерактивное взаимодействие делегатов Форума и его удаленных участников из регионов страны в двух форматах: «Открытые уроки профориентации» и «Дистанционные проектные сессии». Благодаря этому, все ключевые события Форума станут доступны не только для просмотра онлайн-трансляции, но также для активного участия школьников со всей России в режиме телемоста. Таким образом, в работе Форума смогут принять участие школьники из всех федеральных округов. В российских регионах будет организовано не менее 10 точек подключения к телемосту.



По словам Дмитрия Миронова, все работы, связанные с подготовкой форума, идут в соответствии с утвержденным графиком. Создан организационный комитет, в состав которого вошли руководители всех ключевых подразделений Правительства региона, представители силовых структур, главный федеральный инспектор по Ярославской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. Находятся на контроле вопросы, связанные с безопасностью и логистикой. Разработаны проекты всех необходимых документов.



Дмитрий Миронов выразил уверенность, что Ярославская область обеспечит традиционно высокий уровень организации этого масштабного мероприятия и в очередной раз подтвердит статус места рождения талантов.