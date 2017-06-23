​23 июня в Ярославле состоялся спортивный фестиваль «Кудо против наркотиков». Мероприятие прошло в городе уже в пятый раз и традиционно собрало большое количество зрителей. Около тысячи человек пришли посмотреть на мастеров боевых искусств. Ринг для спортсменов был установлен в самом центре города, на улице Кирова.



Как рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев, основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и профилактика наркомании среди подрастающего поколения.



– Молодые спортсмены на своем примере наглядно покажут, что активные занятия спортом, боевыми искусствами формируют нравственно и физически гармоничную личность и помогают добиться успеха в жизни, – сказал Дмитрий Ведьмедев. – Не случайно местом проведения фестиваля выбрана улица Кирова. Это одно из самых популярных мест отдыха молодежи. И сегодня здесь молодые люди смогли наполниться позитивными эмоциями и спортивным зарядом. А значит, тех, кто за здоровый образ жизни, стало больше.



Известные и начинающие спортсмены провели показательные бои. Кроме того, зрители увидели выступление кинологической службы УФСКН по Ярославской области. В перерывах выступили творческие коллективы с акробатическими, танцевальными и вокальными номерами.



Также организаторами были подготовлены информационные материалы. Все желающие могли прямо на месте узнать сведения о расположении спортивных секций в городе и условиях приема.