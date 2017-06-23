​Сегодня в семье Анны Кудряшовой, в которой воспитывается 5 детей, новоселье. Двухкомнатная квартира в Карачихе, Ярославского муниципального района, стала новым домом для многодетной семьи.



– Мы так рады, что у нас теперь большая светлая квартира, где каждому из нас очень уютно. Дел с переездом еще много, ждем новую мебель, но у нас все получится, – рассказала Анна Кудряшова.



Еще совсем недавно вопрос жилья для Кудряшовых был самой сложной проблемой. Анна как сирота в 2010 году от администрации города Пошехонье получила квартиру по договору социального найма. Усыновила двух мальчиков-близнецов, один из которых болен ДЦП. Затем в приемной семье появились еще три ребенка. Однако жилье, вследствие нарушений при строительстве, в скором времени было признано аварийным.



– После решения Кировского суда города Ярославля в пользу Анны Сергеевны об обеспечении семьи благоустроенным жильем площадью не менее 56 квадратных метров департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области провел аукционы на приобретение квартир в Пошехонье, которые не состоялись, – пояснил заместитель председателя регионального Правительства Роман Колесов. – Однако, согласно областному закону, дающему возможность предоставления гражданам с их согласия жилых помещениях не только по месту жительства, но и в иных населенных пунктах области, нам удалось предоставить квартиру из числа приобретенных в региональную собственность в Ярославском районе.



Как сообщил Роман Колесов, в 2016 году детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, предоставлено по договорам социального найма 172 квартиры. А с начала этого года – 82.



– Это очень важно, что в последнее время в нашем регионе активизировалась по всем направлениям помощь многодетным и сиротам, – отметила руководитель Ярославского Отделения Общественного Общероссийского Благотворительного Фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» Светлана Лягушева. – Мы же закладываем наше будущее, создавая хорошие условия для развития детей. В этой семье сразу видно живут любовь и добро.