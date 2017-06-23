​Сегодня в селе Великое Гаврилов-Ямского района проходит фестиваль «Первая Виктория», посвященный памяти Полтавской битвы.



Праздник в честь победы русских войск над шведами отмечается здесь ежегодно и с размахом. По традиции 24 июня жители одеваются в синие и зеленые мундиры времен Петра I, строят редуты, берут в руки ружья, маршируют, бьют в барабаны. Вот и в этом году здесь стреляют пушки, звенят шпаги. На центральной площади села у храма во имя Рождества Богородицы состоялось главное событие праздника – реконструкция фрагмента Полтавской битвы.



– Конечно, сама баталия была не в наших краях, но село все же имеет отношение к сражению под Полтавой, – рассказал глава района Владимир Серебряков. – Когда-то оно принадлежало царской семье Романовых. Но после победы над шведами Петр Великий подарил село своему другу и сподвижнику генерал-фельдмаршалу Аниките Ивановичу Репнину. Именно он позже воздвиг здесь величественный памятник в честь Полтавской Виктории – храм Рождества Пресвятой Богородицы. И сегодня на нашем празднике мы вновь вспомним «славные дела давно минувших дней» и погрузимся во времена далекого от нас XVIII века.



Под знамена Петра I и Карла XII встали учащиеся кадетских классов. Кадетское движение в районе активно развивается. Численность отрядов увеличивается с каждым годом. Общее число кадетов сегодня – 238 человек.



Историческое представление собрало сотни зрителей. В Великое приехали жители не только Гаврилов-Ямского, но и соседних районов.



Участников и гостей праздника ждала также насыщенная программа. Состоялся смотр кадетских отрядов «Виват, кадет!». Желающие могли поучаствовать в традиционных народных играх и забавах, работала полевая кухня, были организованы различные ремесленные мастер-классы, выступили самодеятельные коллективы.