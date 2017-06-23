​ПАО «НПО «Сатурн» заинтересовано в продолжении сотрудничества с предприятиями малого и среднего бизнеса с целью повышения их технологического уровня и развития кооперационных связей внутри Ярославской области.



Об этом представители НПО «Сатурн» заявили 23 июня в ходе рабочей встречи по развитию производственной кооперации Ярославской области, которая состоялось на площадке Корпорации Развития МСП ЯО. Мероприятие было инициировано руководством инвестиционного блока Правительства. Участие в рабочей сессии приняли: руководство департамента инвестиций и промышленности области, региональной Корпорации развития МСП, Фонда развития МСП, Регионального центра Инжиниринга, а также представители банков, потенциальные поставщики и предприниматели из числа компаний, работающих в сфере услуг по металлообработке.



Одним их центральных стал вопрос доращивания профессиональных компетенций технологических поставщиков до требований, предъявляемых крупными компаниями и госкорпорациями.



В рамках развития в регионе Национальной технологической инициативы эта тема становится всё более актуальной для профильных субъектов МСП в аспекте расширения объемов сбыта и участия в процессах производственной кооперации с промышленными гигантами.



Как отметили представители ПАО «НПО «Сатурн», предприятие готово передать на аутсорсинг производство ряда компонентов, используемых в производстве двигателей для гражданской и транспортной авиации, а также военных самолетов, газотурбинных агрегатов, не являющихся его ключевой компетенцией. Это позволит повысить объемы производства в регионе, снизив при этом затраты без потерь качества. Если изначально эти объемы оценивались в полмиллиона рублей в год, то сейчас речь идет уже о цифре не менее миллиарда. Ожидается, что в дальнейшем эта сумма будет расти.



– Однако сегодня одной из главных проблем является низкий технологический уровень потенциальных поставщиков, не соответствующий требованиям к нашей продукции, – пояснил заместитель директора по инновационному развитию ПАО НПО «Сатурн» Павел Бехер. – Эту проблему призван решить Региональный центр инжиниринга, с которым мы уже успешно взаимодействуем. Мы, в свою очередь, также готовы помогать предприятиям развиваться в нужном направлении, чтобы вовлекать их в сотрудничество с нами. При этом и сами предприятия МСП должны быть заинтересованы переходить на изготовление продукции уровня хай-тек. Это достаточно долгий и трудный процесс, но это работа на перспективу, в том числе – и возможность входа в орбиту крупных российских компаний высокотехнологичного сектора.



Региональный центр инжиниринга начал свою деятельность в 2016 году. По итогам года новая структура инвестблока Правительства региона уже оказала услуги 53 ярославским предприятиям. Центр готов удовлетворить заинтересованность крупных предприятий в наращивании компетенций поставщиков.



Кроме того, в настоящее время на федеральном и региональном уровне разработано и внедрено множество мер финансовой и нефинансовой поддержки субъектов МСП, которые были презентованы в ходе рабочей встречи.



Как отметила и.о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина, это серьезный ресурс, воспользоваться которым могут все отраслевые предприятия МСП.



– Развивая инновационные производства, нам необходимо подключать к системе горизонтальных и вертикальных кооперационных связей все новых поставщиков из числа МСП, доращивая их компетенции до необходимого уровня, – рассказала Галина Пенягина. – Для малого и среднего бизнеса это также хорошая возможность получать новые контракты и масштабироваться, а региональные институты развития МСП помогут сформировать максимальный спектр мер поддержки.



На 6 июля 2017 года назначено заседание Второго Координационного совета по промышленной кооперации. В работе совета примут участие представители компании Татнефть и ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые презентуют свои возможности по закупкам и производственной кооперации с предприятиями Ярославской области. Состоится образовательная сессия по федеральным и региональным мерам поддержки развития промышленности. В сессии примет участие федеральный Фонд Развития Промышленности. К участию в работе приглашаются все предприятия Ярославской области.



Справка



Координационный совет по развитию производственной кооперации Ярославской области был создан весной 2017 года в рамках реализации стратегии «10 точек роста» как необходимая мера содействия развитию предприятий области. Основная цель его работы – увеличение количества хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, рост объемов закупок у этих предприятий и развитие межрегиональных производственных связей промышленных предприятий региона.