​Патриотическое мероприятие «Служу Отечеству» прошло в Ярославле 24 июня на Волжском бульваре. Организовано культурно-массовое событие по инициативе управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области с целью привлечения молодых граждан на службу, предоставления информации об организации и возможностях трудоустройства в силовых структурах, а также патриотического воспитания молодого поколения.



– Сегодняшнее событие очень важно не только для нашего города, но и для региона, и страны. Оно дает возможность молодым людям познакомиться вживую со службой Отечеству и сделать свой выбор, – сказал, приветствуя юных гостей мероприятия, заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Я когда-то свой выбор сделал – окончил Военный университет Министерства обороны и затем служил в системе Минобороны. Эти годы и полученный опыт стали для меня хорошим подспорьем в жизни. Желаю вам, познакомившись поближе с работой силовых ведомств, выбрать свой путь для службы Отечеству.



В рамках торжественного открытия мероприятия «Служу Отечеству» представители руководства города, области и силовых ведомств не раз озвучили идею о проведении данного мероприятия ежегодно.



В его организации приняли участие представители разных силовых структур: Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Ярославской области, УФСИН России по ЯО, ГУ МЧС России по ЯО, УФНС России по ЯО, Ярославской таможни, УФСНГ России по ЯО, УМВД России по ЯО и казачества.



Для гостей была подготовлена обширная программа: осмотр техники и спецоборудования, мастер-классы по строевой подготовке, сборке и разборке оружия, стрельбе по мишени в электронном тире, а также конкурсы и развлечения. На ярмарке вакансий представители каждого ведомства давали подробную информацию об условиях и возможностях прохождения службы.



С работой защитников Отечества ярославцы и гости города познакомились во время показательных выступлений и презентаций с просмотром фильмов. Мероприятие сопровождала концертная программа с выступлением хоровых ансамблей, сольных исполнителей и творческих коллективов силовых ведомств, военного оркестра. Желающие смогли приобрести камуфлированную форменную одежду и сувениры с военной тематикой.