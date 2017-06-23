26 июня из служебной командировки в Республику Дагестан вернулись 120 сотрудников сводного отряда УМВД России по Ярославской области. В Ярославле их встретили врио губернатора Дмитрий Миронов и начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор полиции Николай Трифонов.



В состав отряда вошли уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, ГИБДД и специалисты-кинологи. Во взаимодействии с местными правоохранительными органами Северо-Кавказского региона ярославские полицейские в течение полугода успешно обеспечивали правопорядок и общественную безопасность в республике.



– Поздравляю вас с долгожданным возвращением на родную Ярославскую землю, – сказал Дмитрий Миронов. – За минувшие сутки вы проделали самую приятную дорогу – дорогу домой. Мне хорошо известно, с какими трудностями вам пришлось столкнуться за минувшие полгода. Но, думаю, эти шесть месяцев останутся в вашей памяти как время, которым можно гордиться.



За время командировки сотрудники ярославской полиции приняли участие в охране общественного порядка при проведении 40 массовых мероприятий, раскрыли 243 преступления, из них 69 тяжких. Членами отряда было предотвращено 7 преступлений террористической и экстремистской направленности, изъято 419 единиц боеприпасов, 4 – огнестрельного оружия, более 500 граммов наркотических веществ, задержан 51 человек, находящийся в розыске.



– В этом строю стоят лучшие представители ярославской полиции, – подчеркнул Николай Трифонов. – C первых дней вы зарекомендовали себя как добросовестные, инициативные сотрудники, преданные служебному долгу и присяге. Вы участвовали в проведении операций по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Несмотря на постоянные физические и психологические нагрузки, в условиях реальной угрозы для жизни вы проявляли мужество и самоотверженность при выполнении поставленных задач.



Глава региона за образцовое выполнение служебного долга и проявленный при этом профессионализм наградил лучших полицейских благодарностями.



– Жертвуя личными интересами, подвергая свою жизнь реальным опасностям боевой обстановки, преодолевая тяготы и лишения, вы стояли на страже законности и правопорядка, способствовали налаживанию мирной жизни в Северо-Кавказском регионе, – отметил Дмитрий Миронов. – Спасибо вам за ваш нелегкий ратный труд!