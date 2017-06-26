​В Ярославской области завершилось голосование за места установки площадок для воркаута по программе «Мы выбираем спорт». Сейчас комиссия суммирует результаты, полученные на официальном сайте главы региона Дмитрия Миронова и в социальных сетях проекта. Окончательные итоги голосования станут известны в ближайшее время. Всего в голосовании приняли участие более стадвадцати тысяч человек. Одними из самых активных оказались жители Борисоглебского района.



Напомним, в течение года по программе «Мы выбираем спорт», которую инициировал Дмитрий Миронов совместно с компанией «Ростех», область получит 70 новых зон для тренинга. Все они будут служить не только для занятий кроссфитом, но и воркаутом – тренировкам, с использованием веса собственного тела.



Адреса перед голосованием были отобраны на основании обращений жителей, которые ранее поступали в администрации районов и в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе»