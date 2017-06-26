​26 июня глава региона Дмитрий Миронов во время рабочей поездки в Мышкинский район оценил работу расположенного здесь многофункционального центра.

Филиал «Мои Документы» работает в Мышкине с декабря 2015 года. Он предоставляет 132 вида федеральных, региональных и муниципальных услуг. Руководитель центра Анна Герасименко рассказала, что наиболее востребованными являются федеральные услуги, а именно регистрация прав на недвижимое имущество и постановка на кадастровый учет. За 5 месяцев этого года населению оказано боле 3200 таких услуг, тогда как общее число обращений за этот же период – почти 4000.

Врио губернатора остался доволен работой центра, отметив, что перечень предоставляемых населению по принципу одного окна услуг должен постоянно расширяться. Он напомнил: о том, что проект МФЦ необходимо развивать и дальше, неоднократно говорил и глава государства Владимир Путин.

В Ярославской области центры «Мои Документы» оказывают более 330 услуг. С этого года жители региона могут получать здесь российские паспорта, производить замену водительских удостоверений. Предоставление услуг осуществляется бесплатно, за исключением взимания пошлин и плат, установленных нормативно-правовыми актами.

Всего сейчас на территории города и области действует 21 центр. Филиалы расположены в каждом городском округе и муниципальном районе. Доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по принципу одного окна, составляет больше 90 процентов. Чаще всего граждане регистрируют через МФЦ права на недвижимое имущество, ставят его на государственный кадастровый учет.

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