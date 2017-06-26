​Качество недавно произведенного ремонта на улице Газовиков в Мышкине врио губернатора Дмитрий Миронов проверил лично во время состоявшейся сегодня рабочей поездки в муниципальный район.



Изношенность улицы протяженностью более километра еще недавно составляла 95 процентов. Для городского поселения Мышкин эта дорога очень важна – здесь проходят маршруты школьных автобусов, общественного транспорта, располагаются три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, центральная районная больница и основная часть многоквартирных домов жилой застройки.



В 2017 году по поручению главы региона Дмитрия Миронова для ремонта улицы Газовиков были выделены дополнительные средства в размере 13,7 млн. рублей. При проведении работ учитывались пожелания жителей по обустройству пешеходных дорожек по всей протяженности улицы, по установке знаков, перильного ограждения и искусственных неровностей для безопасности пешеходов.



– Вижу, что проделана серьезная работа, самое главное для нас, чтобы качество дорожного полотна соответствовало всем необходимым требованиям и прослужило долго, чтобы люди были довольны, – сказал Дмитрий Миронов. – Конечно, необходимо продолжить работы по благоустройству улицы, организовать газоны, но в целом результат ремонта радует.



Поинтересовался врио губернатора и сроком гарантийного обслуживания дороги. Глава района Ольга Минаева сообщила, что срок гарантии составляет пять лет и при обнаружении любых недочетов с подрядчиком будет вестись претензионная работа.