​Перспективы развития Мышкинской птицефабрики обсудили сегодня во время визита на предприятие главы региона Дмитрия Миронова.



Производство, основанное в 1967 году, на сегодняшний день практически полностью обновлено. Процесс модернизации начался в 2012 году. Заново были отстроены несколько цехов для содержания кур-несушек, а также цеха для сортировки и упаковки яиц и для выращивания молодняка. Заменены все коммуникации - газопровод, водопровод, линии электропередач. По словам генерального директора фабрики Григория Лугузинского, открытие новых мощностей уже в прошлом году позволило произвести 60 миллионов штук яиц. В ближайших планах достижение новых показателей - 10 миллионов штук яиц в месяц.



- Я уже говорил, что аграрный сектор должен стать столпом областной экономики. Это одна из задач разработанной и принятой социально-экономической стратегии развития региона. Самообеспеченность куриным яйцом в области уже превышает 300%. Это очень хороший показатель, - сказал Дмитрий Миронов. - Продукция птицефабрики доставляется в Ярославль, Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Мурманск и другие города.



Обсудили участники встречи и перспективы развития фабрики. В этом году здесь планируется построить универсальный комбикормовый завод и убойный цех. Стоимость проектов 140 и 100 миллионов рублей, соответственно.



- Расширение предприятия позволит ему выйти на новые мощности, создать дополнительные рабочие места, - добавил Дмитрий Миронов. - Уверен, что эффективное функционирование района невозможно без развития производства.



Сейчас на предприятия трудятся 67 человек - местные жители. Сотрудникам выплачивается материальная помощь, оплачиваются расходы на проезд к месту работы.