|26 июня врио губернатора Дмитрий Миронов, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко в ходе рабочей поездки в муниципальный район посетили туристический комплекс «Мышкинские палаты».
Главе региона рассказали о том, что, по одной из версий, первое упоминание о Мышкине относится к 1148 году, и туркомплекс, открытый в 2008 году, стал подарком мышкинцам к 860-летию этого знаменательного события.
– Сегодня Мышкин стараниями энтузиастов, жителей города, областных и районных властей превратился в туристический феномен, – отметил Дмитрий Миронов. – Это пример неравнодушного отношения к своей земле, желание быть востребованными и самодостаточными, к которому должны стремиться все города региона.
В императорском зале гостям показали коллекцию, посвящённую символу Ярославской области – медведю. В царском зверинце – обитателей мини-зоопарка – живых мышей разных видов, живущих в вольерах, где воссозданы имитирующие естественную среду обитания грызунов различных пород условия.
Среди приемов, которые используют сотрудники музея для привлечения посетителей, – интерактивные и развлекательные программы, интересная историческая информация, зал кривых зеркал, балкон с великолепным видом на Волгу, сырная комната – «гостиница» для мышек и даже макет мышиной железной дороги.
В 2016 году «Мышкины палаты» посетило 73 тысячи групповых туристов и 12500 тысяч частных туристов, что является значимым показателем развития сферы туризма в Мышкинском муниципальном районе.
Также в этот день Дмитрий Миронов возложил цветы к мемориалу 60-летия Победы и посетил часовню Георгия Победоносца.
– Развитие туристской инфраструктуры позволяет создавать рабочие места, способствует развитию сопутствующего малого бизнеса, делает город более комфортным для проживания, сказал глава региона. – Точкой притяжения горожан и многочисленных туристов стал Мемориал Победы. Отрадно, что вы не ограничились установкой памятника, а создали достойный мемориальный комплекс с часовней, музеем трудовой славы. Знаю, что посещение Мемориального комплекса легло в основу нового туристического маршрута: «Маленький город в Великой войне».
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вчера, 20:00
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